Nilüfer Kadın Korosu, Kızıl Ordu Korosu'nu Anacak

Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu, uçak kazasında yok olan Kızıl Ordu Korosu'nu Rusça şarkılarla anacak. Bursalı kadın korosu; aralarında İngilizce, Arapça ve İspanyolca'nın da aralarında bulunduğu 7 dilde şarkı söylüyor.



Nilüfer Belediyesi tarafından 2005 yılında 20 kişiyle kurulan Nilüfer Kadın Korosu, 12 yıldır yaptığı konserlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bugüne kadar yardım kampanyaları için sahne alan Nilüfer Kadın Korosu, 105 kişiye çıkan üye sayısı ile Türkiye ve yurt dışında da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şef Dr. Aysel Gürel yönetimindeki koronun şimdiki hedefi ise, dünyanın en büyük ve en eski korosu olan Kızıl Ordu Korosu'nu anmak için konser vermek.



Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden 68 Kızıl Ordu Koro mensubu adına söyleyecekleri şarkıları çalışan Nilüfer Kadın Koro üyeleri, provalara devam ediyor. 'Yeşilçam Film Müziklerinden Dünya Şarkılarına' adlı konsere sayılı günler kaldığını söyleyen Şef Dr. Aysel Gürel, "Rus Kızıl Korosu'nun bütün üyeleri elim bir kazayla hayatını kaybetti. Onları anmak istedik. O akşam sahnede onları anacağız. Sahnede ilk onların seslendirdikleri şarkılar gösterilecek. Daha sonra bizler Rusça şarkılar söyleyeceğiz. Bu Türkiye'de bir ilk olacak. Müzik evrenseldir. Nerede yapılırsa yapılsın önemi yok. Bütün müzisyenlere saygımız sonsuz. Onlar bunu hak ediyorlar" dedi.



Nilüfer Kadın Korosu'nun vereceği konser, 30 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Ataevler Basın Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilecek. - BURSA