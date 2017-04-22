Necati Demirkol: "Galatasaray, İhtiyacı Olduğu Zaman İstediği Her Şeyi Almıştır"

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Necati Demirkol, sarı-kırmızılıların sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Galatasaray, ihtiyacı olduğu zaman istediği her şeyi almıştır. Derbiden galibiyet bekliyorum" dedi.



Süper Lig'in 28. haftasında TT Arena'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-kırmızılıların eski yöneticilerinden Necati Demirkol, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın galibiyete ihtiyacı olduğunu belirten Demirkol, "Galatasaray, ihtiyacı olduğu zaman istediği her şeyi almıştır. Evimizde oynayacağımız Fenerbahçe derbisinden galibiyet bekliyorum" diye konuştu.



Derbide alınacak mağlubiyetin yönetimin üzerinde ne gibi etkisi olacağının sorulması üzerine Demirkol, "Bir maça bağlı bir hareket değil. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Camia çok mutlu değil. Galatasaray takımı ihtiyacı olduğunda istediği sonuçları hep almıştır. Bu yüzden Pazar günü kazanacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL