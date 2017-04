Makineli tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçilikte ve taşımacılıkta at, eşek, katır gibi hayvanlara olan ihtiyacın giderek azalması nedeniyle nalbantlık tarih oluyor.



Gaziantep'teki son nalbantlardan olan Bozan Gülgoncası, bir zamanlar hayvanlara nal yetiştiremezken, şimdi ise mesleğin tarih olmaya başladığını söyledi. Nal yapımında en önemli işin örs üzerinde iyice dövülmesi olduğuna dikkat çeken nalbant Bozan Gülgoncası, "Nalı ilk önce örs üzerinde döverek şekil veriyoruz. Nalı dövmemizin nedeni, hem kısa sürede çivileri düşmesin diye hem de at yürürken kaymaması için. Nalbantlık mesleğinde ikinci önemli nokta, nalı çakarken çiviyi atın ayağına çakmamak. Çünkü çivi ayağa gelirse, atın ayağı iltihap kapar ve iyileşmediği için at zamanla ölür" dedi.



"Mesleğimiz bitiyor"



Bölgede tarımda ve taşımacılıkta at kullanımının azalmasıyla birlikte nalbantlığın da bittiğini dile getiren Gülgoncası, "Gaziantep'te sadece 2 nalbant kaldık, biri ben diğeri de başka bir arkadaş. Bizde de iş çok zayıf artık. Çünkü artık vatandaşlar traktör ve kamyonet kullanmaya başladı. Bizde artık mecburen ister istemez bu mesleği terk edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bir atın 4 ayağına toplamda 50 liraya çakılan nalın ömrü ise 3 ile 6 ay arasında değişiyor. - GAZİANTEP