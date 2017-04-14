Mısır Üreticisinin Beklentisi 1 Lira

Geçtiğimiz yıl 60 kuruştan satılan mısır için üreticiler bu yıl en az 1 lira fiyat beklediklerini açıklarken, Manisa'daki ilk mısır tohumları da toprakla buluştu. Yağışların yetersiz olmasının kendilerini düşündürdüğünü dile getiren üreticinin tek dileği nisan sonuna kadar yağışların yeterli seviyeye ulaşması.



Saruhanlı'da mısır ekimi başlarken, çiftçiler yağışların yetersiz olması nedeniyle düşünceli. Nisan sonuna kadar yeterli yağışların olmasını bekleyen çiftçiler, geçen sene 60 kuruşa sattıkları mahsullerini bu sene 1 liradan satmak istediklerini, ancak bu şeklide kazanç elde edebileceklerini söyledi. Saruhanlı'nın Paşaköy Mahallesi yakınlarındaki kiraladıkları 80 dönümlük araziye mısır ekimi yapan Hasan Ali Aydınlar, kış aylarının kurak geçtiğini ve yağışın az olması nedeniyle toprağın yeterli suyu alamadığını belirterek, "Bu sene bu çevrede ilk mısırı biz ekmeye başladık. Eğer nisan ayının sonuna kadar yağış olmaz ise sondajları çalıştırmak zorunda kalacağız. 80 dönüm araziye mısır ektik. Kış aylarının yağışlı geçtiği senelerde dönümünden yaklaşık 1,5 ton ürün alıyoruz ama bu sene durum farklı, yağış az oldu. Nisan sonuna kadar yeterli yağış olmazsa ektiğimiz mısırlar ve emeklerimiz boşa gidebilir" dedi.



"Mısırı 1 liradan satabilirsek kazanacağız"



Emeklerinin karşılığını alamadıklarını ve kazandıklarının masraflarını ancak karşıladığını söyleyen Aydınlar, mısır tohumlarının yurt dışından ithal edildiğini bu yüzden pahalı olduğunu anlattı. Tohumların pahalı olmasının kendilerinin belini büktüğünü dile getiren Aydınlar, ancak mahsullerini 1 liradan satarlarsa kazanç elde edebileceklerini ifade ederek şunları söyledi:



"Bizim tek isteğimiz geçen sene 60 kuruştan sattığımız mahsulümüzü bu sene 1 liradan satmak. Çiftçiler olarak devlet büyüklerimizden bu konuda yardım bekliyoruz. Eğer 1 liradan satabilirsek kazanç elde edebiliriz aksi takdirde verdiğimiz bu kadar emeğin sonunda hiçbir şey kazanamayacağız, kazandığımız ise masrafları ancak karşılayacak." - MANİSA