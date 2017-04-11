Meşhur Bodrum Geceleri Sezona Hazırlanıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meşhur eğlence gecelerine ev sahipliği yapan Gümbet Barlar Sokağı sezon hazırlıklarına başladı. Birçok ünlü ismi ağırlayan mekanlar Mayıs ayında kapılarını yerli ve yabancı turistlere açmak için gece gündüz tadilat çalışmalarını sürdürüyor.



Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan meşhur Bodrum geceleri yaz sezonu için hazırlıklara başladı. Demet Akalın'dan Hande Yener'e, Serdar Ortaç'tan Yıldız Tilbe'ye, Gülşen'den Tan'a birçok ünlü ismin sahne aldığı Gümbet Barlar Sokağı'ndaki işletmeler tadilat ve yenileme çalışmalarına başladı. Mayıs ayında öğrenci festivali ile sezona 'merhaba' diyecek ünlü mekanlar yaz sezonuna farklı konsept ile girmek için birbirleriyle yarışıyor. Türkiye'nin en büyük festivallerinden biri olan gençlik ve öğrenci festivali için çeşitli üniversitelerden 30 bin öğrencinin gelmesi bekleniyor. Ünlü mekanlar festival için hummalı bir çalışma sürdürüyor. Başta Pasha, Posh, The Moss, Sebastian ve yeni gelecek olan Amerika'nın en ünlü bir eğlence mekanı, kapasitelerini büyüterek yenileme çalışmalarına başladı.



Gümbet Barlar Sokağı Alex olarak bilinen The Moss Club işletmecisi Yılser Özarı, "2017 sezonuna büyük bir proje ile hazırlanıyoruz. Nisan 25 gibi tadilatları bitirip 4 Mayıs'ta öğrenci festivaliyle beraber yaz sezonuna başlayacağız. Bu sene 2 bin kişilik bir mekan yapıyoruz. Mekanı büyüttük yeni bir proje ile yerli ve yabancı turistlere hizmet sunacağız. Bu sene sahnede Kerim Can Durmaz, Kemal Doğulu ve Tan Taşçı ile başlayıp sürpriz isimlerle devam edeceğiz sezona" ifadelerini kullandı.



Pasha Club İşletmecisi Levent Akbulut ise Mayıs ayında eğlence mekanını açacaklarını söyleyerek, "2017 yaz sezonunda, özellikle referandum dan sonra turizm adına çok iyi olacak diye düşünüyorum. En azından biz elimizden gelen ne varsa yapacağız. Yenilenme, tadilat ve etkinliklerin en iyisini yapacağız. Bu zamana kadar yapılmış en büyük gençlik ve öğrenci festivaline öncülük ediyoruz. Bu sene inşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Bu sene sahnemizde Fatih Ürek, Serdar Ortaç, Gülşen, Yıldız Tilbe, sosyal medya fenomeni Taha Özer, Pascal Nouma ve birçok sürpriz isim olacak. Bu sene yenileniyoruz. Daha da büyütmeye gittik kulübümüzü. Bu sene istediğimiz verimi alırsak başka bir sürpriz ile 2018 sezonuna hazırlanacağız" dedi.



Bu sezon ilk kez Amerika'nın en ünlü kulübünü açacak olan Amerikalı iş adamı Burak İrtanki ise sürpriz bir isimle Bodrum gecelerinin vazgeçilmez bir mekanı olacağını söyleyerek, "Biz 1 Haziran'da sürpriz bir isimle mekanımızı açmayı hedefliyoruz. Kapalı bir mekandı biz bu mekanı açık bir mekan haline getirdik. Bin yüz kişiye hitap edecek bir kulüp yapıyoruz. Amerika'dan çok ünlü bir kulübü Bodrum'a getiriyoruz. Bu sene turizm iyi olacak diye öngörülüyor. Bizim otellerin doluluk oranları gayet iyi. 16 Nisan referandum dan sonra konuşabiliriz" şeklinde konuştu. - MUĞLA