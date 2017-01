Mersin İdmanyurdu 1 Puana Sevindi

TFF 1. Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Mersin İdmanyurdu'nda 1 puan moral oldu.



Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Ali Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda karşılaştıkları Adana Demirspor maçında iyi mücadele ettiklerini söyledi. Bu maçta çok sayıda pozisyona girdiklerini ve galip gelebilecekleri bir karşılaşma olduğunu ifade eden Tekin, "Ancak takımın üzerinde gerek transfer yasağından dolayı gerekse ligdeki konumu itibariyle büyük bir baskı vardı. Dolayısıyla bu durum oyuncularımız üzerinde olumsuz etki yapıyor. Yüzde yüz 4 gol kaçırdık. Ama her şeye rağmen bu beraberlik bizim için iyi oldu. En azından moral motivasyon oldu. Yenseydik çok daha iyi olacaktı ama inşallah Malatyaspor maçında çok daha iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum" dedi.



"Transfer konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz"



Transfer tahtasının açılması konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Tekin, şu ifadelere yer verdi:



"Biz bunu çok istiyoruz. Şu anda bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bir ayağım Ankara'da, bir ayağın İstanbul'da, dört koldan çalışıyoruz. Ancak sürekli transfere engel borç geliyor. FIFA'dan geliyor, federasyondan geliyor, başka bir yerden geliyor. Artık dayanılmaz hale geldi. Transfer ayında avukatlar hemen harekete geçiyor. Göreve geldiğimizde transfere engel borç 11 milyon liraydı, şu an 28 milyon liraya dayandı. En son geçen hafta perşembe günü FIFA'dan 4 borç daha geldi. Kolay değil tabi, bir planlama yapıyorsun, herkesle konuşuyorsun, sonra planlarınız darmadağın oluyor. Alacaklılarla görüşmelerimiz sürüyor. Bu işler kolay değil tabi. Ama belirli bir mesafe kaydettik."



"8 futbolcu hazır bekliyor"



Transfer ile ilgili çalışmalar sürerken, bir yandan da 8 futbolcu ile görüştüklerini ve takıma dahil etmeye çalıştıklarını kaydeden Tekin, "Bu futbolcuları Mersin'e getirdik. Şu an 8 oyuncumuz bekliyor ve takımla birlikte antrenman yapıyor. Kampa girdiler, 10 gün kampta kaldılar, şu anda Mersin'de hepsi. Hepsine riske girip bir miktar para verdik. Ama maalesef kentten bu konuda destek göremiyoruz. Sadece eski kulüp başkanlarından Ali Kahramanlı'dan destek sözü aldık, kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN