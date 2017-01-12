Lüks Araca Binmenin Ucuz Yolu

Eskişehir'de modelli araç almak isteyen vatandaşlar kazalı araç satan oto galerinin yolunu tutuyor.



Araç fiyatlarının yükselmesinin ardından vatandaşlar alternatif yollara yöneldi. Düşük fiyatlara daha modelli araçlara binmek isteyen vatandaşlar hafif kazalı araçlar almayı tercih ediyor. Kazalı olarak alınan araçlar daha sonra yaptırılarak biniliyor. Normal fiyatının çok altına alınan araçlar, satıcılarında yüzünü güldürüyor. Kazalı olarak satıldığı için müşterilerin bir şikayetle dönüş yapmadığını belirten esnaf, gönül rahatlığıyla alışveriş yaptıklarını söyledi. Müşteriler ise verdikleri düşük fiyatlarla daha konforlu lüks araçlara binme şansını yakalıyor.



Vatandaşın ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Galeri sahibi Özbek Örs, "Vatandaşlar bilerek alıyor. Kendileri yaptırdıkları için yoğun. Araçlarımız kazalı olduğu için uygun oluyor. Örneğin 32 bin liralık bir aracı 12 bin civarına veriyoruz. Tamiri için ise 6 bin lira civarında harcıyor. Bu araca toplamda 18-19 bin liraya alıyor. Piyasasının çok altında. Yüksek modelli araçlara daha uygun fiyata binebiliyorlar. Vatandaşta memnun bizden memnunuz" dedi.



Araçları öncelikle sigorta şirketlerinden aldıklarını belirten Örs, sözlerine şöyle devam etti:



"Kaza yaptıktan sonra yaptırma gücü olmayan yada kaza sonrası aynı araca binmek istemeyen vatandaşlarımızdan alıyoruz. Daha sonra vatandaşa yada esnafa bu araçları satıyoruz. Lüks araçlara bu şekilde binebiliyorlar. Gelenlere bizde yardımcı olabiliyoruz. Parça listesini çıkarıyoruz. Yada anahtar teslim yaptırıp veriyoruz."



Araç satın alan esnaf Murat Öztürk ise "Arkadaştan 4'üncü kez araç alıyorum. Esnafım, araçları toplayıp satıyoruz. Fiyatları uygun. Topladığımız zaman piyasasında 5 bin lira aşağıya veriyoruz. Hiç bir eksiği kalmıyor. Boya kaportasını yapıyoruz. Orjinal parçalarını takıp teslim ediyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR