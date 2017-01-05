Leyla ile Elmas'ı Çalıp 15 Bin Liraya Satmışlar

Zonguldak'ta yaşayan üç çocuk sahibi ailenin çalınan, Simental cinsi büyükbaş hayvanlarını 27 gün sonra jandarma tarafından bulundu. Hayvanlarının bulunuşuna çok sevinen aile İçişleri Bakanlığı'na teşekkür mektubu yazdı.



Merkeze bağlı Sofular köyünde yaşayan Demircioğlu çiftinin Simental cinsi iki büyükbaş hayvanı geçen 20 Ekim'de çalındı. İneklerinden elde ettikleri ürünleri satarak çocuklarının geçimin sağlayan aile hayvanlarının çalınması üzerine büyük üzüntü yaşadı.



Durumu jandarmaya haber veren aile, köyün merasından çalınan hayvanlarının izini sürdü. İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de hırsızların peşine düştü. Görgü tanıklarının yanı sıra güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, 27 gün sonra hırsızlık zanlılarını yakaladı.



Hırsızlık zanlıların çaldıkları hayvanları üçüncü şahıslara düşük fiyatlarla sattıkları ortaya çıktı.



Jandarmaya teşekkür mektubu



Ailenin Leyla adını verdiği büyükbaş hayvanı 7 bin 500 liraya, Elmas adını verdiği diğer büyükbaş hayvanı da 7 bin 200 liraya satan altı hırsızlık zanlısından ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Diğer dört hırsızlık zanlısı ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.



Jandarma ekipleri de hayvanları satın alan kişilerden geri alarak aileye teslim etti. Çalınan hayvanlarının bulunuşuna sevinen Demircioğlu ailesi, büyük mutluluk yaşadı. 50 yaşındaki Selim Demircioğlu, yaşadığı mutluluğu kelimelere döküp İçişleri Bakanlığı'na çalınan hayvanlarının bulunmasında büyük gayret gösteren jandarma ekipleri için teşekkür mektubu yazdı.



"Kendimde sorumluluk hissettim"



Hayvancılık yaparak ailesini geçindiren Selim Demircioğlu, çalınan hayvanlarının bulunması üzerine jandarmaya teşekkür mektubu yazdığını anlattı. Hayvanlarının kayıp olduğu süre boyunca uyku uyumadıklarını söyleyen Demircioğlu, şöyle devam etti:



"Eşimle birlikte hayvancılık yapmaktayım. İki ineğim çalındı. Olayı jandarma ekiplerine haber verdik. Jandarma ekipleri, köyümüzün muhtarı hep birlikte canla başla mücadele verdiler. Ellerinden geleni yaptılar. Buldukları izler ve takipler sonucunda 27 gün sonra hayvanları bulup bana teslim ettiler. Jandarma ekiplerine, muhtarıma, herkese sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Ben bunların süt ve yoğurt parasıyla çocuğumun kurs masrafını gideriyordum. Akmasa da damlıyordu. Köy yerinde hayvancılık yapıyoruz. 27 gün boyunca uyku uyumadık. Tabii mal canın yongasıdır derler. Eşim daha çok üzüldü. Komutanlarımın sayesinde hayvanlarım bulundu. Hayvanlar bulunduktan sonra daha başka ayrı bir sevinç yaşadım. Komutanlarım bir araba ayarladılar. Biz de gittik. Masrafsız bir şekilde bize teslim ettiler. Sanki mallarımızı yeniden kazanmış gibi olduk. Hayvanlarımıza sarıldık. Ben teşekkür amaçlı İçişleri Bakanlığı'na şükran mektubu yazdım. Yarın olsun yine yazarım. Emeği geçen jandarma ekipleri olsun, İçişleri Bakanlığı olsun o yüzden kendimde bir sorumluluk hissettim. Bunlar sıradan bir hayvan değiller. Hakiki Simental hayvanları. Hayvanları bulduğumuzda birinde sahte küpe vardı diğerinde yoktu. İkisinin de 15 bin liraya satıldığını öğrendik. O şahısların bir suçu yok. Mağdur olmuş olabilirler."



"Hayvanlarımız çalınınca üzüldük"



50 yaşındaki Hanım Demircioğlu ise hayvanlarının çalınması üzerine eşi Selim Demircioğlu ile birlikte büyük üzüntü yaşadığını anlattı. Hayvanlarının bulunmasında jandarma ekiplerinin büyük gayret gösterdiğini ifade eden Demircioğlu şöyle dedi: "Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Çoluk çocuğumuz için hayvan bakıyoruz. Hayvanlarımızı alınınca biraz üzüldük. Hayvanları köyümüzün merasına bırakıyoruz. Sabah bırakıp günde iki üç defa bakmaya gidiyorduk. Bir tek olay akşamı gitmedik. Gitmediğimizi anlamışlar. Ertesi gün gittiğimizde baktık hayvanlarımızı almışlar. Hemen jandarmaya başvurduk. Onlarda sağolsun. Üstün gayretlerle uğraştılar. Hayvanlarımızı bulmamıza çok yardımcı oldular. Biz hayvanlara bir ümit bağladık. Biz fakir bir köylüyüz. Hayvanlarımızdan başka bir şeyimiz yok. Hayvanlarımız geri gelince çok sevindik."



Aile, günlerinin büyük bir bölümünü bulunan hayvanlarının yanında geçiriyor. Hırsızlık zanlılarından da şikayetçi olan aile zanlıların cezalarını çekmelerini istedi. - ZONGULDAK