Küçük Esnafın En Büyük Sorunu TESK'in İlgisizliği

Başkent'in küçük esnafı çoğalan AVM'ler nedeniyle iş yapamadıklarını belirtirken, TESK'in sadece seçimden seçime yanlarında görmekten şikayetçi.



AVM'ler ve büyük marketlerin çoğalmasının ardından "küçük esnaf" olarak adlandırılan kesim ilgisizlikten yakınırken, esnafın büyük kısmı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonundan (TESK) şikayetçi, bir çoğu ise TESK'i hiç tanımıyor bile.



"TESK'i tanımıyoruz, hiç duymadık"



Ankara'da 13 yıldır manavlık yapan Ercan Aygar, alışveriş merkezlerinin ürünleri ucuza satarak işlerini etkilediğini ifade ederek, rekabet edebilmek için halden aldıkları ürünü kar elde etmeden sattıklarını söyledi. Esnaf ve sanatkarların en tepesindeki temsilci rolünde bulunan TESK'i tanımadığını, hatta hiç duymadığını vurgulayan Aygar, "Bizlere inmiyor, ama büyüklere iniyorsa bilmiyoruz. Hiçbir şekilde bize hitap etmiyorlar. Güçlü olan firmalara gidiyorlarsa bilmiyorum" eleştirisinde bulundu.



"TESK'i tanıyorum ve sadece tanıyorum"



Kasaplıkla geçimini sağlayan Cihan Uygur ise, et fiyatlarının yüksek olmasından ve büyük marketlerin bu tür ürünleri satmasından dert yandı. Yerli etin fiyatlarının yüksek olduğunu belirten Uygur, kalitesinin düşük olmasından dolayı da ithal et satmak istemediğini söyledi. Uygur, "TESK'i tanıyorum ama sadece tanıyorum. Hiçbir şeyini görmedik, sadece ismini duyuyoruz. Bizle ilgiliymiş ama bilmiyoruz. Hiçbir faydasını görmedik. Derdimizi dinlemiyorlar, hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar. Sadece koltuklarında güzelce oturuyorlar. Onlar kendileri mutlular, bizim mutsuzluğumuz onları ilgilendirmiyor" diyerek TESK'i eleştirdi.



Esnafın durumunun çok kötü olduğunu dile getiren Uygur, "Kredilerle, desteklerle yürüyorlar ama durum iyi değil. Esnaf durmadan kapatıyor. Açıyor 3 ay sonra kapatıyor. Bir umutla açıyorlar ama kimse umduğunu bulamıyor. TESK'i biz sadece duyuyoruz, hiçbir faydası yok bize" şeklinde konuştu.



"TESK'i sadece seçimden seçime tanıyoruz"



Bakkal işleterek geçimini sağlayan Ferhat Karabulut da, şu anda işlerinin çok kötü olduğunu ve yarı yarıya düştüğünü vurgulayarak, "TESK'i tanıyoruz, sadece seçimden seçime tanıyoruz. Başka hiçbir şekilde tanımıyoruz. En ufak sorunlarımızı gidermiyorlar, yardımcı olmuyorlar. Bu güne kadar görmedim. Cirolarımız yarı yarıya düştü. Mahallemizde en az 9 tanıdığım arkadaş kepenk kapattı, biz de kapatmak üzereyiz. Sona doğru geliyoruz" şeklinde konuştu.



Kızılay'da bakkal işleten Kurtuluş Türkan ise, Kızılay'daki esnafın en büyük sorununun AVM'ler olduğunu kaydetti. Vatandaşların ihtiyaçlarının büyük çoğunluğunu AVM'lerden karşıladığını söyleyen Türkan, özellikle birkaç yıldır esnafın satışlarının düştüğünü vurguladı. Türkan, esnaf denilince vatandaşların önceden "Parası var, durumu çok iyi" dediğini belirterek, "Şimdi sorarsanız zor bela sistemi döndürüyoruz" dedi.



"Artık sağda, solda kiralık işyerleri var"



Kızılay'da daha önce hiç görmediği bir manzara ile karşılaşmaya başladığını ifade eden Türkan, "Kızılay'a indiğimizde, sağa sola bakıldığında artık kiralık işyerleri var. Bu daha önce hiç yaşanmıyordu. Bu da zaten esnafın ne halde olduğunu gayet iyi anlatıyor" diye konuştu. Türkan, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından kendilerine hiçbir şekilde yardım edilmediğinin de altını çizdi. - ANKARA