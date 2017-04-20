Köpek Hırsızı Kamerada

Büyükçekmece'de bir kişi kavga sırasında bıçakla yaralanmasına neden olduğu köpeğini tedavi gördüğü barınaktan çalmaya çalıştı. Barınak görevlileri tarafından yakalanan kişi polise teslim edilirken,hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Büyükçekmece'de İddia göre yaklaşık 15 gün önce B.D isimli kişi beslenmesi yasaklı ırklardan olan Dogo Argentino cinsi köpeğini kavga ettiği M.B. isimli kişinin üzerine saldırttı. M.D. yanındaki bıçağı çıkartarak hem köpeği hemde B.D. yi bıçakladı. Kavga sırasından yaralanan köpek olayı gören vatandaşlarca Büyükçekmece Belediye'ne ait Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitayon Merkezine teslim edildi. Sırt kısmında derin bir bıçak kesiği olan yaralı hayvanı barınaktaki veteriner ve görevliler tedavi altına aldı. Köpeğin sahibi B.D. birkaç kere barınağa gelerek köpeğini görmek istediğini ve köpeğin kendisine teslim edilmesini istedi. Köpeği istediği zaman görebileceğini belirten barınak görevlileri köpeğin zaten beslenmesi yasaklı ırklardan olduğu ve hayvanın yaralı olduğunu bu yüzden barınakta kalması gerektiğini belirtti.



Köpeği çaldı



Köpeğin sahibi olduğunu iddia eden B.D. 17 Nisan Pazartesi günü barınağa kaçak olarak girdi. B.D. köpeğin bulunduğu kafese giderek köpeği kafesten çıkardı. Köpeğin çalındığını fark eden görevliler kaçan B.D. yi yakaladı. Durum görevliler tarafından polise haber verildi. Köğek barınağa teslim edilirken, köpeği çalmak isterken yakalanan B.D gözaltına alındı.



Olayı anlatan Veteriner Hekim Hayko Kısadur, "Dogo Argentino cinsi köpeği bıçaklanma şikayeti ile ilgili bir köpek teslim aldık. Burada tedavisi tamamlandı köpeğimizin. Sahibi olduğunu iddia eden bir kişi köpeği bizden almak istedi. Kanun gereği bu tür ırklar yasaklı ırklara giriyor. Zaten barınağa girdikten sonra çıkarılması mümkün değil.Köpeğin ona ait olduğuna dair bir belge de yok. Dün öğle saatlerinde ismi geçen vatandaş barınağımıza geliyor ve bizden habersiz olarak köpeği kaçırmaya çalışıyor. Arkadaşlarla şahsı yakaladık ve polise haber verdik. Köpeği tekrar barınağa aldık ve kişiyle ilgili hukuki işlem başlattık. Köpek kavga sırasında yaralanıyor bize geldiğinde sırtında 20 santimetrelik bir bıçak yarası vardı. Gerekli müdahaleleri yaptık, iyileştirdik" dedi.



Hırsızlık anı kamerada



Hızsızlık anı belediyeye ait barınağın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde B.D. kafesin olduğu alana doğru gidiyor. Daha sonra köpekle birlikte çıkıyor. Barınakta bağlı halde bulunan köpekler havlamaya başlıyor. Bu sırada durumu fark eden görevlinin hırsızın arkasından koştuğu görülüyor. - İSTANBUL