Yoğun Kar Yağışı, Konyalı Çiftçilerin Yüzünü Güldürdü

Son yıllarda kuraklık ile mücadele eden Konya Ovası'nda bu yıl kar yağışının etkili olması çiftçileri umutlandırdı. Bu yılki rekolteden yüksek verim bekleniyor.



Geçtiğimiz yıllarda Konya Ovası'nda yağışların yetersiz olması hasat döneminde üreticilerin yeterli verimi alamamasına sebep olmuştu. Ekinlerini eken çiftçileri yağış olup olmayacağı düşündürüyordu. Konya Ovası'nda yaklaşık iki hafta aralıklarla devam eden kar yağışı ovayı tamamen beyaza bürürken, çiftçiler bu yılki verimin yüksek olacağı görüşünde.



Konya'nın tarım açısından altın yılını yaşayacağını söyleyen Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner, "Bilindiği gibi özellikle Konya'da yağışlar ve kar yağışlarını değerlendirdiğimizde bu yıl tarım açısından altın yılımızı yaşayabileceğimiz bir kar yağışı mevcut. Geçtiğimiz yıllarda vokal kar yağışları görülürken, tarım yapılan arazilerde bu şekilde bir yağışı ile 35 yıldan sonra ilk defa karşılaşıyoruz. Cihanbeyli'den Ereğli'ye, Ereğli'den Akşehir'e, Akşehir'den Çumra'ya bütün bölgelerimizde tarımsal alanlarımızın tamamında istenilen seviyede kar yağışını alabildik" dedi.



Kar yağışlarının yer altı sularına olumlu katkı sağladığını belirten Ataiyibiner, "Gerek yer altı sularımızın, gerekse göllerimizin ve barajlarımızın beslenmesine ihtiyaç olan kar suyunun ve gerekse de özellikle bitki açısından büyüme gelişme ve kendisini muhafaza edebilme açısından kar yağışının şu anda tamamen araziye kapatarak bitkiyi gelişmesini engellemeyecek şekilde toprak altında bitkinin çalışmasını sağlayacak en önemli bir unsuru yakalamış olduk" diye konuştu.



"40 yıldan bu yana ilk defa Konya'da Ekim ve Kasım aylarında sıfır yağış kaydedildi"



Geçtiğimiz aylarda istenilen yağışların alınamadığını kaydeden Ataiyibiner, "40 yıldan bu yana ilk defa Konya'da Ekim ve Kasım aylarında sıfır yağış kaydedildi. Hiç yağış almadı. Bu yağış tarımsal açıdan çok önemliydi. Bitkilerin gelişmesi ve toprak neminin yükselmesi açısından çok önemliydi. Hububatlar bu yağışı alamadığından dolayı maalesef istenilen tohum çimlenmesini, gelişmesini sağlayamadı ama geçtiğimiz haftadan itibaren başlayan yaklaşık 15 günden beri aralıklarla devam eden kar yağışı şu an itibariyle tüm Konya Ovası'nda ortalama 50-80 santimetre arasında bir yağış mevcut. 50-80 santimetre olan yağışlarda özellikle tüm araziyi kaplayarak hububat üretiminde tohumun gelişmesi, çimlenmesi ve kök yapısının gelişmesi açısından tamamen olumlu bir atmosferi Konya'da yakalamış durumdayız" şeklinde konuştu.



"Kuru tarım yapılan arazilerinde çiftçiler 3 ay rahat nefes alacak"



Yağışların Mart ve Nisan ayında devam etmesi gerektiğinin altını çizen Ataiyibiner, "Bu kar yağışları birlikte Konya Ovası'nda ekili tahıl ürünleri ve ekilecek yazlık ürünler açısından artık Mart ayının sonu, Nisan ayının başına kadar toprak nemi açısından ve toprak neminin yükselmesi açısından fevkalade olumlu şartlar gelişti. Ortalama yüzde 75 tarım yapılan arazilerimizde kuru tarım yapılmakta. İşte bu kuru tarım yapılabilen arazilerde de 3 ay içerisinde her ne şart olursa olsun karasal iklim koşullarında, Konya iklim koşullarında bu karla birlikte 3 ay çok rahat bir nefes alacak. Konya çiftçisi bir nefes alacak. Konya'ya kış aylarında yağan karlarla ile birlikte bahar aylarında periyodik yağışların düşmemesi halinde sıkıntı bitmiş olmaz. 3 ay hububat üretimi açısından, hububat ürünlerinin gelişmesi açısından sıkıntı oluşturacak soğukların artık kırıldığını, bertaraf edildiğini, karla birlikte toprak altında muhafaza edilerek gelişmesinin sağlanacağını ifade etmek istiyorum" dedi. - KONYA