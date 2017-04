Kolombiya Güzeli Balon Kazasını Anlattı

Nevşehir'de balon kazasında yaralanan Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo, kazada yaşadıklarını anlattı.



9 Nisan Pazar günü Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında meydana gelen balon kazası sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Madelein Lopez Camelo'nun 2015 yılında Kolombiya'da güzellik yarışmasında Kolombiya güzeli seçildiği öğrenilirken, yaralanan Kolombiya güzelinin tedavisine Kapadokya Hastanesi'nde devam ediliyor. Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo, balon kazasında yaşananları İHA'ya anlatırken, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Madelein Lopez Camelo, "Colombia Cartegena'yı milli bir yarışmada temsil etme şansımız oldu ve yarı finale kaldık. İsmim Madeline Lopez Colombia, Cartegenalı'yım. Kazayı hatırladığım kadarıyla her şey çok sakin geçti. Nasıl oldu bilmiyorum, her şey kontrolden çıktı" dedi.



Kapadokya Hastanesi Başhekim Op. Dr. Fatih Yakut ise yaptığı açıklamada hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Yakut, "Hastamız balon kazasından sonra travmaya bağlı olarak maksuler kırık dediğimiz gözaltı ve yüz kemiklerinde kırıklar vardı. Ameliyatta bu kırıkların plak ve vida ile düzeltmesini yaptık. Şu an genel durumu gayet iyi. Bir problem olmazsa iki gün içerisinde taburcu etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.



Balon kazasında yaralanan Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo'nun TOFAŞ'ın oyuncusu Juan Palacios'un sevgilisi olduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR