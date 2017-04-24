Kitaplara 'Çipli' Takip

Kayseri'de, 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde bulunan kitaplara çip yerleştirilerek, emanet alınan kitapların internet üzerinden takibi yapılıyor.



Kayseri İl Halk Kütüphanesi'nde hayata geçirilen RFİD akıllı kütüphane sistemi ile bir ilke imza atıldı. Kütüphane bünyesinde yer alan kitapların içlerine yerleştirilen çip sayesinde kütüphaneden çıkan kitabın nerede ve kimde olduğu kolaylıkla takip ediliyor. Bu sayede, aldığı kitabı zamanında kütüphaneye getirmeyen üyeler de kısa zamanda bulunarak ikaz ediliyor.



Sistem hakkında bilgiler veren 75. Yıl İlk Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Fikret Özberk, "Çipin içerisinde bulunan radyo frekansları ve kitapları tanıma sistemi ile kitaplarımızın hızlı bir şekilde sayma işlemlerini ve güvenliğini sağlıyoruz. Kitapların içerisine yerleştirdiğimiz çipler ile internet üzerinden kitapların konumunu öğrenebiliyoruz" dedi.



Özberk, "Burası çok çalışan bir kütüphanedir. Türkiye'de okuma oranı düşük lafzının aksine bizim kütüphanemizden günde 3 bin kullanıcıya hizmet vermekteyiz. 20 bin üyeye günde bin kitap veriyoruz. Bankomuzda işlenmeyen kitaplar kapıda hem görüntülü hem de sesli ikaz veriyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ