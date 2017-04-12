Kayserili Ozan Referanduma Türkü Yaktı

Kayserili Halk Ozanı Abdullah Öztürk, 16 Nisan halk oylamasına türkü yaktı.



16 Nisan halk oylamasında kullanılacak 'evet' ve 'hayır' oylarına dair vatandaşın fikir edinemediğini görmesi üzerine, referandum a türkü yakan Ozan Abdullah Öztürk, "İşim gereği çok yer dolaşıyorum, vatandaşla da çok konuşuyorum. Kimse referandum daki 'evet' ya da 'hayır'ın ne için denileceğini bilmiyor ben de türkü yakıp büyüklere sormak istedim" dedi.



Ozan Abdulah Öztürk'ün referandum türküsü şöyle:



"Niye evet, neden hayır/Diyeceğimizi bilemiyom/Dört gözüm, dört kulağım var/Pek bilen de göremiyom



Herkes bir şey konuşuyor/Bizim kafa karışıyor/Siz büyüklere iş düşüyor/ Yoksa tatmin olamıyom



Medeni devletler gibi/Muhalefet hükümeti/TV'lerde canlı canlı/Tartışılmaz anlamıyom



Kanallarda çoğu yanlı/Yansızlar kalır dışarı/Bunca işsiz delikanlı/Ben bunu hiç anlamıyom



Ozan Abdullah bu yeter/Arif olan anlar ahmak yutar/Guş guşun gaşısında öter/Yanlış diyen duyamıyom" - KAYSERİ