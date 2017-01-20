Kayseri'de 6 bin 833 Suriyeli öğrenci karne heyecanı yaşadı. Hacı Ali Karamercan Geçici Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören 720 Suriyeli öğrencinin mutluluğu ise yüzlerinden okundu.



Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Kayseri'ye yerleşen Suriyeli ailelerin çocukları, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde karne heyecanı yaşadı. 2013 yılında hizmete giren Hacı Ali Karamercan Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitimlerine devam eden Suriyeli çocuklar, karnelerini aldı. Eğitim merkezinde düzenlenen karne töreninde, 720 öğrenciye öğretmenleri karnelerini verdi. 38 Suriyeli gönüllü öğretmen ve 11 Türkçe öğretmenin bulunduğu merkezde, dereceye giren öğrencilere de ayrıca ödülleri verildi. Suriyeli aileler de çocuklarını karne gününde yalnız bırakmadı. Çocuklarının öğretmenleri ile beraber hatıra fotoğrafı çektiren ailelerin, mutlu oldukları gözlendi.



Suriyeli öğrenci Muhammed, "Okulumuzda derslerimize devam ediyoruz ve Türkçe alfabesini öğreniyoruz. Okulumu ve öğretmenlerimi çok seviyorum. Derslerimiz çok iyi geçiyor. Ülkemi çok özledim ve bir an önce gitmek istiyorum" dedi. Bir başka öğrenci Aya da, karne aldıklarından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine bu hizmeti sunan yetkililere teşekkür etti.



Gönüllü öğretmenlik yapan Niza Abdullah ise, "3 senedir burada öğretmenlik yapıyorum. Çocuklara Arapça ve matematik anlatıyorum. Biz buraya alıştık ve iyiyiz. Çocuklarımız Suriye'de çok kötü şeyler gördüler. Buraya da uyum sağlamaya çalışıyorlar" diye konuştu.



Kayseri'de geçici eğitim merkezinde bin 356, diğer okullarda ise 5 bin 477 olmak üzere toplamda 6 bin 833 Suriyeli öğrenci karne aldı. - KAYSERİ