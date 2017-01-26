Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Havaya Böyle Ateş Açtı

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen bir şahıs, iddiaya göre Alaattin Çakıcı'nın hastaneye alınmamasına sinirlenerek hastane içinde havaya ateş açtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne öğle saatlerinde gelen şahıs iddiaya göre geçtiğimiz günlerde Alaattin Çakıcı'nın hastaneye alınmamasına sinirlenip hastane içinde havaya ateş açtı. Hastanedeki o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Görüntülerde, şahıs elinde silahla hastaneye giriyor. Ardından havaya ateş açmaya başlıyor. Şahsı bir kişi uyarıp silahını indirmesini isterken şahıs elinde silahla gezmeye devam ediyor. Bu sırada hastanedekiler korkuyla kaçıyor. - İSTANBUL