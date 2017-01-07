Karda Kalan Taksi Şoföründen İlginç Yöntem

İstanbul'da yolda kalan bir taksi sürücüsünün buz tutan yolda kamyona tutunarak ilerlemeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.



İstanbul'da etkili olan kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Yoğun kar yağışı ve buz tutan yollar nedeniyle kazalar kaçınılmaz hale geldi. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'ndan kayganlaşan yol nedeniyle kontrolünü kaybeden ticari taksiye arkadan gelen araç çarptı. Kazada yaralanan taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. O an takside bulunan yolcu Ahmet Ekmen de olay yerine gelen polislere kazayla ilgili bilgiler verdi.



Kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Özellikle ara sokaklarda yaşanan kar yoğunluğu nedeniyle bazı sürücüler araçlarını kontrol etmede zorluk yaşadı.



Yolda kalan bir taksi şoförünün yöntemi ilginç görüntüler oluşturdu. Taksi şoförünün buz tutan yolda kamyona tutunarak ilerlemesi kameralara yansıdı. - İSTANBUL