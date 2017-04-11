Kadın Teknik Direktöre Sahada Doğum Günü Sürprizi

Adana'da 12 takımın katıldığı Business Cup 2017 şirketler arası futbol turnuvasında yarı finale yükselen futbol takımının erkek oyuncuları, kadın teknik direktörlerine sahada doğum günü sürprizi yaptı.



Turnuvada tek kadın teknik direktör Şendağ Durmaz'ın, doktor, çaycı, temizlik görevlisi, hemşire, aşçı, banko görevlisi ve hasta bakıcılardan kurduğu Acıbadem Adana Hastanesi Futbol Takımı son yaptığı maçı da 12-2 kazanarak yarı finale yükselme başarısını gösterdi.



Futbolcular takımı başarıdan başarıya koşturan kadın teknik direktörlerine sürpriz doğum günü hazırladı. Maç bitiminde Durmaz, tek tek futbolcularını tebrik ederken, onlar orta sahaya masa koyup hazırlığa başladı. Bu sırada takımın kaptanı Dr. Ahmet Contarlı, Durmaz'ın gözünü kapatarak sürprizi bozmasına izin vermedi. Bir süre sonra Contarlı, Durmaz'ı masanın yanına getirerek gözünü açtı. Durmaz, karşısında kendinin resminin olduğu yaş pasta üzerinde de mumları görünce şaşkınlık yaşadı. Futbolcular hep bir ağızdan "İyi ki doğdun Şendağ" diye tempo tuttuktan sonra Durmaz mumları üfledi.



Şendağ Durmaz, sürpriz karşısında çok şaşırdığını ve duygulandığını belirterek, "Bu turnuvada şampiyon olmayı çok istiyoruz. Bunun için çok büyük mücadele ediyoruz. Bugün de benim doğum günüm arkadaşlar bunun için sahaya çıkıp rakip takımı yenip yarı finale yükselerek bana en güzel hediyeyi verdiler. Ancak bununla da yetinmeyip sürpriz doğum günü yapmışlar. Çok sevindim, çok mutlu oldum" dedi.



Takım kaptanı Contarlı ise Durmaz'ın kendileri için çok emek harcadığını, tam bir teknik direktör olduğunu, onu çok sevdiklerini ve bu nedenle sürpriz doğum günü düzenlediklerini söyledi.



Bu turnuvada Türkiye'de şampiyon olan takım Slovenya'nın Maribor şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Halı Saha Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. - ADANA