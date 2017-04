İyi Sürücü Ol, Daha Az Öde

Trafik sigortasında tavan fiyatların belirlenmesi ile birlikte, şirketler taksit seçeneğini de kaldırıyor. 12 Nisan 2017 itibarı ile yürürlüğe giren uygulama 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak. Uygulamada her ay yüzde 1 zam öngörülüyor.



Milyonlarca araç sürücüsünün beklediği trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması başlatıldı. Uygulamada, kaza frekansları göz önünde bulundurularak Türkiye 8 il grubuna ayrıldı. Yeni uygulama ile birlikte fiyatlar il bazına göre farklılık gösterirken bir de iyi ve kötü sürücü olarak tarifelerde farklılık görülecek.



Yeni uygulamaya ilişkin bilgi veren Sigorta Uzmanı Elif Küçükkayalar, 11 Nisan itibari ile genelgenin yayınlandığını kaydederek, trafik poliçelerinde bugünden itibaren serbest tarifeli dönemden tek tarifeli döneme geçildiğini söyledi.



Küçükkayalar, yeni uygulama ile beraber Türkiye genelinde 8 il grubuna göre fiyat tarifelerinin oluşturulduğuna dikkat çekti. Tarifede 7 basamak olduğunu belirten Küçükkayalar, primlerde daha önce hiç araç sahibi olmayan kişiler için 4'üncü basamağın dikkate alınacağını kaydetti.



İyi ve kötü sürücü dönemi



Uygulama ile beraber iyi ve kötü sürücü döneminin başladığını belirten Küçükkayalar, "İyi sürücülere bonus geldi. Kötü sürücülere bir anlamda ceza geldi. Kademeler değişti. Daha önce trafik poliçelerinde indirim yüzde 20'ye kadar verilirken, şu an yüzde 45'e kadar yükseltildi" şeklinde konuştu.



Küçükkayalar, iyi ve kötü sürücü kapsamına giren fiyatlara ilişkin ise, "3 yıl boyunca kaza yapmamış bir kişi yüzde 45 indirim alarak, yüzde 20 indirime kadar yararlanabiliyor. Fiyatı yarı yarıya düşüyor. Kaza yapan bir sürücünün de trafik poliçesi fiyatı yüzde 150 ek prime kadar yükseliyor. Yani kazalı aracımız fiyatının iki katından fazla bir artış gösteriyor. Daha önce trafik poliçesi fiyatları belirlenirken şirketlerin zarar oranlarına göre tüm sigortalara bu zarar yansıtılıyordu. İyi ve kötü sürücü ayrımı yoktu. Şimdi öyle olmayacak. İyi sürücüler rahatlayacak, kötü sürücüler cezaya tabi tutulacak. Bu yüzden vatandaşlarımızın araçlarını dikkatli kullanmaları önem arz ediyor" ifadelerine yer verdi.



Poliçeler İstanbul'da yüzde 6 daha pahalı



Söz konusu uygulama ile 8 il grubuna göre fiyatların değişkenlik göstermesini değerlendiren Küçükkayalar, bunun illerde yaşanan trafik yoğunluğundan kaynaklı olabileceğini, İstanbul'un diğer bölgelere göre yüzde 6 daha zamlı olduğunu ifade etti.



"Taksit seçenekleri kaldırılıyor"



Uygulama ile şirketlerin, ödemelerde taksit seçeneğinin de kaldırıldığına dikkat çeken Küçükkayalar konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:



"Taksit uygulamamız kalktı. Daha önce şirketler rekabet edebilmek için taksit seçeneği sunuyordu. Şu an kaldırılıyor. Daha ne gibi uygulamalar gelecek bilmiyoruz. Daha çok yeni, bugün yürürlüğe girdi. Biz de bekleyip, göreceğiz."



"Daha önceden yapılan sigorta poliçeler iptal edilmeyecek"



Küçükkayalar, yeni uygulama ile 12 Nisan'dan önce yapılan poliçelerin iptal ve iadesinin olmayacağını söyledi. Gündemde konu ile ilgili karmaşaya yol açacak birçok haberin varlığına dikkat çeken Küçükkayalar, "Çok spekülasyon haberler yayılıyor. 'Bir iki saat daha bekleyin fiyatlar düşecek' gibi. Kesinlikle verilen tek fiyatlar geçerli, serbest tarife kalktı. Tek fiyat tarifesi geldi. Hazinenin belirlemiş olduğu fiyatlar geçerli, 4'ncü basamak baz alındı" açıklamasında bulundu.



"12'nci ayın sonunda yüzde 8 zamlı olarak sigorta primlerine yansıyacak"



Küçükkayalar, yürürlüğe giren genelgenin 31 Aralık 2017 tarihinde kaldırılacağına dikkat çekti. Her ay yüzde 1 zammın yaşanacağını belirterek, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:



"Genelge 12 Nisan 2017 tarihinde yani bugün yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2017 tarihinde de yürürlükten kalkacak. 12 Nisan itibarı ile yürürlüğe giren genelge ile primler her ay yüzde 1 zamlı olarak karşımıza çıkacak. Yani bu yılın bitimine 8 ay var. Yüzde 8 ay zamlı olacak. Her ay yüzde 1 yüzde bir binerek, 12'nci ayın sonunda sigorta primlerine yüzde 8 zamlı olarak yansıyacak."



Zorunlu trafik sigortalarında tavan primleri için yayınlanan genelgeye göre 7 basamak bulunuyor. Daha önce hiç araç sahibi olmayanları kapsayan 4'üncü basamakta tavan fiyat 807 lira olarak belirlendi. Trafiğe çıkacak 4'üncü basamakta araçlardan otomobilde baz alınan tavan fiyat 807, kamyonette bin 55, motosiklette ise 329 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlar il gruplarına göre değişiyor. İl bazında uygulanacak indirim oranları tablosuna göre, İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri illerine indirim veya artırım uygulanmayacak. Bunun yanında İstanbul'da yüzde 6 Kocaeli, Ankara ve Bursa'da yüzde 3 zamlı prim uygulanacak. - ANKARA