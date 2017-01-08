İstanbul'da Köpekler Kar Altında Yemek Aradı

İstanbul'da yoğun kar yağışı hayvanların yaşamını da olumsuz etkiledi. Kağıthane'de sokak hayvanları vatandaşların kaldırıma bıraktığı ve kar altında kalan çöpleri parçalayarak yemek aradı.

KAR ALTINDA YEMEK ARADILAR

İstanbul'da yoğun kar yağışı kentin birçok noktasını olumsuz etkilerken, sokak hayvanları da kötü hava koşullarından nasibini aldı. Sokak aralarında gezinen köpekler, vatandaşların kaldırıma bıraktığı çöpleri parçaladı. Kar altında kalan çöplerde yemek arayan köpekler, yemek bulamayınca karşı kaldırımda yürüyen kediye doğru koşarak gözlerden kayboldu.