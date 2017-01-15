İstanbul Boğazı'nda İlginç Görüntü: İki Nakliye Gemisi Üst Üste

İstanbul Boğazı'ndan dev nakliye gemisinin üzerinde yine dev bir nakliye gemisi taşıması ilginç görüntü oluşturdu. Gemiyi sahilde fark eden vatandaşlar ise özçekim yapmaya ihmal etmedi.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜ DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Boğazı'ndan dev bir nakliye gemisi geçti. Kanada'nın Quebec şehrine gittiği öğrenilen Curaçao bandıralı, 173 metre uzunluğunda 40.06 metre genişliğinde "Transshelf" isimli dev nakliye gemisinin üzerinde yine bir nakliye gemisi taşıması ilginç görüntü oluşturdu.

ÖZÇEKİM İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Ortaköy sahilindeki vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçen dev gemiyle özçekim yapmak için adeta birbirleriyle yarıştı.