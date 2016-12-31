İntihara Teşebbüs Manzaralı Doğum

Kayseri'de doğumevinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucu indirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'nde bulunan Doğumevi'nin çatısında bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahısla görüşmesine rağmen çatıdan inmedi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri zemine branda açarken, polis de şahsı ikna çalışmalarını sürdürdü. Doğumevi'nde bulunan vatandaşlar da camlara çıkarken olan biteni izlerken, bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla intihar girişimini görüntülemeye çalıştı. Çatıdaki şahsın zaman zaman düşecek gibi olması aşağıdakilerin yüreklerini ağza getirirken, polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabası sonrası şahıs ikna edilerek güvenli bölgeye alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ