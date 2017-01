İnanoğlu: "Yastık Altında 5-6 Ton Altın Var"

47 yıllık kuyumcu Ertaç İnanoğlu, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın resmi olarak göreve başlamasıyla birlikte dolar ve altın fiyatlarının düşeceğini iddia ederek, "Eğer altın ons fiyatı geçen yılki gibi olsa şu anda altının gramı 198 lira olurdu. Şu anda altın ons fiyatı bin 200, bin 300 dolar civarında. Altın insanlar için her zaman en güvenli liman. Piyasa şu anda durgun. Yine de Türkiye genelinde yastık altında 5-6 bin ton altın bulunmaktadır" dedi.



Doların yükselmesi, beraberinde altın fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Dolardaki hızlı yükseliş altın fiyatlarını da zirveye taşırken, bir gram altın 150 liraya kadar dayandı. Şu anda altındaki ons fiyatı bin 200, bin 300 dolar civarında değişirken, bir çeyrek altın 248 liradan satılıyor.



Altın piyasasıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan 47 yıllık kuyumcu ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 22 No'lu Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ertaç İnanoğlu, doların yükselmesiyle birlikte paralel olarak altın fiyatlarının da yükseldiğini söyledi. Altındaki ons fiyatlarının değişmemesine rağmen bu artışın dolardaki artışa bağlı olduğunu kaydeden İnanoğlu, "Şu anda bir ons bin 200, bin 300 dolarlar civarında. Ancak doların hızlı yükselişinden kayaklı olarak altının gramı şu anda 150 liraya kadar dayandı. Ancak Donald Trump'ın görevi devralmasından sonra otomatik olarak hem doların hem altının biraz gerileyeceğini düşünüyoruz. Ons fiyatı uzun zamandır değişmiyor zaten ama dolar yükseldiğinden dolayı altının gramı da yükseliyor. Çeyrek altının fiyatı 248 liraya kadar dayandı. Cumhuriyet altını bin lira oldu. 22 ayar bileziğin fiyatı da yaklaşık 145 lira civarında seyrediyor. Altının yükselmesinden kaynaklanan bir alışverişin durgunluğu söz konusu. Türkiye genelinde bu sektörde işler çok durgun. Alacak olanlar acaba düşer mi diye bekliyor. Satacak olanlar acaba daha yükselir mi diye bekliyorlar. Neticede bir belirsizlik yaşanıyor. Bu da bizleri olumsuz şekilde etkiliyor" şeklinde konuştu.



"Yastık altında 5-6 bin ton altın var"



Altının her zaman zirveyi sevdiğinin altını çizen İnanoğlu, "Elbetteki önümüzdeki günlerde yapılacak müdahaleler, Trump'ın göreve başlamasıyla doların düşmesi, fiyatları düşürecektir. Ancak altın geldiği yeri asla unutmaz. Dolar düştükten sonra ons tekrar yükselirse altın yeniden yükselir. Şu anda bir ons geçen seneki gibi bin 600, bin 700'lerde olsaydı şu anda altının gramı 198 lira olurdu. Şu anda öyle bir şey yok. Buda onsun düşük olmasından kaynaklı. Bizim Türk milletimiz zengin. Yastık altında her zaman altını bulunur. Ancak bankalardaki mevduat oranı biraz daha farklı duruma geldi. Hem sanal altın alışverişi gerçekleştiriliyor hem de artık bütün bankalar fiziki olarak altın tasarrufuna yönelen insanlardan altında alıp, onlara mevduat açıyorlar. Piyasadaki durgunluğun nedenlerinden biri de budur. Yine de Türkiye genelinde yastık altında 5 bin 6 bin ton altın bulunmaktadır" diye konuştu.



İnsanlar için altının her zaman en güvenli liman olduğunun altını çizen İnanoğlu, "Kesinlikle insanlara kaybettirmez. Özellikle son aylarda altını olan insanlara çok para kazandırmıştır. İnsanların birbirinden duyduklarıyla hareket etmemelerini, ne yapmak istediklerini en azından kuyumculara sormalarının kendileri için daha hayırlı olacağını düşünüyoruz. Dünyanın her yerinde hiçbir zaman elde kalmadan paraya çevrilecek tek madde altındır" ifadelerini kullandı. - MERSİN