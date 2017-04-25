20 Yaşındaki Genç Kız Köprüden Atladı!

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesinde saat 18.30 sıralarında, 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu D.M. isimli genç kadın ailevi sorunlarından dolayı köprüye çıktı.

İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Genç kadının köprüye çıktığını gören çevredeki nehirde balık tutan vatandaşlar durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayın haber verilmesi üzerine jandarma olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı. Genç kadın, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince bir süre boyunca ikna edilmeye çalışıldı. KÖPRÜDEN ATLADI

Tüm çabalara rağmen ikna olmayan Derya M. köprüden nehre atlayarak intihar girişiminde bulundu. Sağlık görevlileri genç kadını kurtarabilmek için nehre atladı. AFAD EKİPLERİ KURTARDI

Olay yerine gelen AFAD ekipleri nehre bot indirerek kadını bulunduğu yerden, suda bulunan sağlık ekipleri yardımıyla çıkararak ambulansa teslim etti. Sağlık ekiplerince ToyotaSa İlkyardım ve Acil Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.