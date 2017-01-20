İki Trafik Magandası Bağdat Caddesi'nin Altını Üstüne Getirdi

İstanbul Kadıköy'de Bağdat Caddesi üzerinde iki trafik magandası tehlikeli hareketlerle terör estirdi. Trafikte seyreden diğer sürücüler zor anlar yaşarken, o anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

DİĞER SÜRÜCÜLERİN CANINI TEHLİKEYE SOKTU

Trafik magandalarının bu kez adresi Bağdat Caddesi oldu. İki maganda bindikleri lüks araçlarla cadde üzerinde drift yapmaya başladı. Yolu adeta kapatan magandalar yaptıkları yanlama hareketiyle diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu. Bir maganda tehlikeli şovunu yaparken, yolda seyir halinde olan bir servis minibüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu.

CADDEDE TERÖR ESTİRDİLER

Son anda aracının hakimiyetini sağlayan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Tüm bu yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde drift yapan şahıslar caddede terör estiriyor. Bu sırada bir trafik magandası servis minibüsüne çarpmaktan son anda kurtuluyor. Daha sonra iki şahıs şovlarına devam ediyor.