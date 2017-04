Hayat Kurtaran Tesadüf

Balıkesir'de bankamatikten para çekerken bir vatandaşın yere yığıldığını gören koroner bakım hemşiresi Meral Türkyılmaz, yaptığı ilkyardım ile 50 yaşındaki Yılmaz Çelik'i hayata bağladı. Saniye saniye kameralara yansıyan olayın ardından iyileşen hasta, hayatını kurtaran hemşirenin elini öptü. Gözyaşı dolu buluşmada duygusal anlar yaşandı.



Balıkesir'de hastaneye 50 metre mesafede kalp krizi geçiren hastayı fark ederek yaptığı kalp masajıyla hastayı hayata bağlayan Balıkesir Devlet Hastanesi koroner bakım hemşiresi Meral Türkyılmaz ile sağlığına kavuşan 50 yaşındaki Yılmaz Çelik'in buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Yılmaz Çelik, hemşire Türkyılmaz'ı karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı ve "Siz benim hayatımı kurtardınız" diyerek elini öptü.



Balıkesir Devlet Hastanesinde görevli hemşire Meral Türkyılmaz, izin gününde bankamatik önünde para çekmek üzereyken bir vatandaşın yere yığıldığını görünce hemen yardıma koştu. Hastanın kalp krizi geçirdiğini gören hemşire Türkyılmaz, kalp masajıyla ilk müdahalesini gerçekleştirdikten sonra hastayı acil servise götürdü. Acil serviste görev yapan Uzman Doktor Veysi Eryiğit, Anestezi Uzmanı Mehmet Baykal ve Kardiyolog Çağatay Durna'nın uzun süren müdahaleleri sonrası hasta hayata döndürüldü. Yoğun bakımdan 1. basamak koroner yoğun bakıma alınan ve sağlık durumu iyi olan 50 yaşındaki Yılmaz Çelik ile kendisini hayata döndüren Balıkesir Devlet Hastanesi Kroner bakım hemşiresi Meral Türkyılmaz'ın karşılaşmasında duygusal anlar yaşandı.



Bütün yoğun bakım personelinden 'Allah bin kere razı olsun' diyen Çelik "Doktor bey beni canlı tutabilmek için elinden geleni yapmış. Bundan sonrası mükemmeldi oradaki ilgi alaka göstermeleri mükemmel bir şeydi. Allah hepinizden razı olsun. Devletimiz her şeyi seferber etti. Kardeşimin bana denk gelmesi nasip. Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye geldim, arabadan çıktım, ceketimi bırakıp acile gidecektim başka bir şey hatırlamıyorum. Sadece anjiyo bölümünde gözlerimi açtığımı hatırlıyorum. Benim için çok çaba sarf etmişler" dedi.



Hemşire Meral Türkyılmaz olayın yaşandığı gün eşinin rahatsızlığı nedeniyle hastanede olduklarını söyledi. Türkyılmaz, "Ben ATM'lerin önündeyken Yılmaz Bey'in arabasından indiğini ve birden yere yığıldığını gördüm. Acil personeline sedye getirmeleri için seslendim kendim koşarak hastanın başına gittim. Onu gördüğümde elleri ve dişleri kasılmıştı, kalp rahatsızlığı olduğu belliydi. Fibrilasyon dediğimiz durumdaydı. Müdahalesini yaptım çok şükür hayatta. Onu böyle görmek mesleğim adına alabileceğim en büyük hediye" şeklinde konuştu.



Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr.Adil Ozan Gökuç meslektaşı ile gurur duyduğunu söyleyerek "İnsanları hayata döndürmek hastane dışındaki bir hastaya müdahale etmek, onun iyi olduğunu, dua ve şükrettiğini görmek insanı çok mutlu eden şeyler. Hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışan hastanelerden biriyiz. Kardiyoloji yönünden gerçekten çok güçlüyüz. Her doktorumuzun ve hemşiremizin bu hassasiyeti vardır. Hemşire hanıma sizin huzurunuzda çok teşekkür ediyorum, hastamıza çok geçmiş olsun diyorum" dedi.



İzin gününde hayatını kurtaran Hemşire Türkyılmaz'a defalarca teşekkür eden Yılmaz Çelik'in 'Müdahale etmeyebilirdiniz' sözleri ise duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. - BALIKESİR