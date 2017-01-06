Halk Otobüsü ile Çarpışan Otomobil İş Yerine Girdi

Antalya'da halk otobüsü ile çarpışan otomobil bir iş yerine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iş yeri çalışanları ve otobüsteki vatandaşlar panik yaşadı.



Kaza Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağa ara sokağa dönmek isteyen İbrahim Kavak kontrolündeki 07 LLC 04 plakalı otomobile Ali Pıhlıs yönetimindeki 07 AN 0038 plakalı halk otobüsü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan bir iş yerine daldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada, her iki araç ile iş yerinin yanında duran bir takside maddi hasar meydana gelirken, otomobilin girdiği iş yerinde çalışan iki kişi ile halk otobüsündeki vatandaşlar panik yaşadı.



"Çok korktuk"



Kaza esnasında otomobilin daldığı iş yerinde çalışan Rabia Tavukçu, sesten dolayı çok korktuklarını belirterek, "Patronumuz bir yere kadar gitmişti. İki eleman burada çalışıyorduk. O sıra içeride müşteriye bakıyordum. Bir ses geldi, bomba sandık. Çok korktuk" dedi.



Halk otobüsü şoförü Ali Pıhlıs ise, "Duraktan çıktım geliyordum. Önümdeki araç soldan sağa girmek istedi. Önümde birden durdu. Ben de firene bastım ama yine de vurdum. Arkadan vurunca araç işyerine girdi" diye konuştu.



Kaza sonrası polis, otobüs şoförüne alkol testi yaparken, otomobilin girdiği iş yeri çalışanları da etrafa saçılan eşyaları topladı. - ANTALYA