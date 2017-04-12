Hakem Bu Golü Görmedi

Ordu'da U-13 Futbol Ligi'nde hakem, 13 yaşındaki futbolcunun 25 metreden attığı golde kale ağlarının yırtık olması sebebiyle topun dışarı çıkmasını "aut" olarak değerlendirerek skandal bir karara imza attı.



Kumruspor ile Ünye Futbol Kulübü arasında tek hakemle oynanan U-13 Ligi müsabakasında konuk takım Ünye Futbol Kulübü'nün 2-0 önde olduğu sırada futbol sahalarında ender görülen ilginç bir olay yaşandı. Ünye Futbol Kulübü futbolcusu Ünye Tolga Enön'ün yaklaşık 25 metreden attığı şutu filelerle buluştu. Ancak yırtık olan ağdan dışarı çıkan top kale arkasından sahaya geri döndü. Golü yiyen takımın futbolcuları üzüntü, konuk takımın futbolcuları ise gol sevinci yaşarken topu sahada gören hakem bir anda "aut" kararı verdi. Konuk takımın futbolcularının itirazlarına rağmen kararını değiştirmeyen hakem oyunu aut atışı ile devam ettirdi.



Karşılaşmayı, bir golü iptal edilmesine rağmen Ünye Futbol Kulübü 4-1 kazandı. - ORDU