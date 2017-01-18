Güngören'de Hırsızların Suçüstü Yakalandığı Operasyon Kamerada

Güngören'de meydana gelen hırsızlık olayının ardından teyakkuz haline geçen polis ekipleri, hırsızları yaptığı operasyon sonucu kıskıvrak yakaladı. Hırsızların suçüstü yakalandığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Güngören'de bir süre önce vatandaşlar mahalleye dadanan hırsızlar nedeniyle zor anlar yaşamış, hatta bazı mahalle sakinleri gece mahallede nöbet tutmaya başlamıştı. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlara karşı önlemlerini iki kat arttırarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.



Önceki gece bir iş yerinin önüne araba ile gelen 2 şahıs yanlarına getirdikleri çanta ile iş yerinin yangın merdivenine doğru gitti. Uygun bir fırsatı bulan şahıslar yanlarına getirdikleri çantanın içerisinden çıkardıkları malzemeler ile kilidi kırdılar. Ardından yangın merdiveninde çıkan şahıslar çevrede oturan vatandaşlar tarafından fark edilip, polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen polis ekipleri çatıya saklanan 2 şahsı bularak kıskıvrak yakaladı. Şahıslar hırsızlık yapmak için kullanacakları malzemeler ile dolu çantayı da yan binanın çatısına attı.



Olay güvenlik kameralarına yansıdı



İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gece 1 civarında araba ile 2 şahsın iş yerinin arkasında geldikleri görünüyor. Ardından 2 şahıs yangın merdiveninden iş yerine giriyor. Bu sırada polis ekipleri hızla koşarak iş yerine giriyor. Yakalanan hırsızlar ardından binadan çıkarılarak polis merkezine götürülüyor.



"Sağ olsun polis ekipleri gerekli müdahaleyi yapıyorlar"



Hırsızların otomobil ile geldiklerini ifade eden iş hanının yöneticisi Yılmaz Özdemir, "Hırsızlar yangın merdiveninin kapısını ve kilidini kırarak tahrip edip, binaya girmeye çalıştılar. Polis ekipleri hırsızları çatıda kıstırıp yakaladılar, polis ekiplerine teşekkür ediyoruz. Geçen gün de bizim iş yerinin kapısını kırıp malları almışlardı. Polis ekipleri iki dakikada geldiler sağ olsunlar. Ekipler olmazsa burası ciddi şekilde zor durumda kalır. Buradaki esnafın çok yüreği yanıyor bu konuda ama sağ olsun polis ekipleri gerekli müdahaleyi yapıyorlar" şeklinde konuştu.



"Sadece polisten ve devletten beklemememiz gerekiyor"



Şüpheli şahısların polis tarafından kıskıvrak yakalandığını ifade eden iş yeri sahibi Orhan Arslan ise, "Polislerin geçekleştirdiği operasyon başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bizlerin de esnaf olarak güvenlik önlemleri almamız gerekiyor. Sadece polisten ve devletten beklemememiz gerekiyor. Bizim de bu çalışmaları hep birlikte güçlü bir şekilde yapmamız gerekiyor" dedi.



Güngören Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen F.A.'nın (33) 15 farklı suçtan sabıkası bulunduğu, N.A.'nın (26) ise 9 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, şüpheli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. - İSTANBUL