Göçük Altında Kalan Iraklı İşçiyi İtfaiye Kurtardı

Başkent'te iki bina arasındaki bahçe duvarını yenileme çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bacağı göçük altında kalan Iraklı işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Olay, saat 17.00 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üsküp Caddesi Nergiz Sokak'ta iki binanın arasındaki bahçe duvarını yenileme çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Iraklı işçi Ömer Kamil Muhammed Al Fahtavi'nin bacağı göçük altında kaldı. Durumu gören apartman sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göçük sonrası başka bir inşaatta çalışan işçiler de Fahtavi'nin yardımına koştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Fahtavi'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Göçük altından çıkarılan Fahtavi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANKARA