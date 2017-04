Gizem Örge: "Başarıyı Düşüşten Sonra Yaşamak Her Takımın Harcı Değil"

VakıfBank'ın genç voleybolcusu Gizem Örge, bu sezon çok inişli, çıkışlı dönemler geçirdiklerini belirterek, "Böyle başarıyı bu kadar düşüşten sonra yaşamak her takımın harcı değil. İyi oyuncular olmak, böyle bir başarıyı kazanmaya yetmiyor. Bunun içinde çok gururluyuz" dedi.



CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Volley'i 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonu olan VakıfBank'ın libero oyuncusu Gizem Örge, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Örge, "VakıfBank'taki 4. senem ve ilk şampiyonluğum. Kulübümüzün 3. şampiyonluğu. Bunun parçası olduğum için çok mutluyum. Bu sene çok tahlisiz bir dönem geçirdik. Çok inişli, çıkışlı dönemler yaşadık. Böyle başarıyı bu kadar düşüşten sonra yaşamak her takımın harcı değil. İyi oyuncular olmak böyle bir başarıyı kazanmaya yetmiyor. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Bunun içinde çok gururluyuz" şeklinde konuştu.



"Takımda birbirini seven 14 kız var"



Kötü dönemleri nasıl atlattıklarını hakkında da açıklamalarda bulunan genç oyuncu, "Takımda birbirini seven 14 kız var. Birbiriyle çalışmaktan keyif alan bir ekibiz. Sorunumuz yok çok şükür. Bu çok önemli bir şey. Sonuçta farklı ırk, kültür ve karakterlerden gelen oyuncular var. Bunların bir arada aynı fikirleri olmaları çok zor. Biz bunu başardığımız için kenetlenip, ayağa kalkabildik. Diğer takımlar da yatırımlar yapıyor. Turnuva üstüne turnuva oynuyorsunuz. İnişler çıkışlar olabilir ama biz üstesinden geldiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.



"Galatasaray yenilgisinden sonra toplantı yaptık"



Galatasaray yenilgisinden sonra toplantı yaptıklarını ifade eden Örge, "Psikoloji de zordu. Böyle bir şeyin altından kalkabileceğimizi konuştuk. Sadece antrenman yaptık. 10 gün sonra böyle önemli bir maç oynadık. 10 gün boyunca antrenman sahasında yanında olan Şampiyonlar Ligi'nin fotoğrafıyla antrenman yaptık. Ne için çalıştığımızı unutmamak için" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL