Gençlerin Mahalledeki Husumeti Kanlı Bitti: 1 Ölü, 4 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde komşu olan gençlerin arasındaki bıçaklı kavga kanlı bitti. Olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olaydan hemen sonra faillerin yakalanması için çalışma başlatan polis, olayın şüphelisi olduğu iddiasıyla T.D., E.C. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.



Olay, gece saat 03.20 sularında Denizli'nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan komşu gençler, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi, bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakların konuştuğu kavgada Fahri B., Adem K., Cavit K., Murat K., ve Burhan Çetinkanat bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı duyan vatandaşlar olayı polis ekiplerine haber verirken, failler ise olay yerinden kaçtı. Çok sayıda polis ekibi ile ambulans olay yerine sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi Denizli Devlet Hastanesi'ne, 2 kişi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne, 1 kişi de Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Burhan Çetinkanat, hastanede hayatını kaybetti. Çetinkanat'ın daha önce yerel bir radyoda program sunduğu ve bir süre önce ayrıldığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ