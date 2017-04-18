Gaziantep'te Korucu Başı Ölü Bulundu

Gaziantep'te bir korucu başı tarlada ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Taşdeğirmen Mahallesi'nde yaşayan güvenlik korucusu Hasan Kılıç, ilçe merkezinden yaşadığı mahalleye dönerken, ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıktaki arazinin önünde aracını park etti. Bir süre sonra bölgede devriye atan Araban ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, stop lambaları yanık halde bulunan aracı fark etti. Dönüşte de aynı aracın yol kenarında olduğunu gören jandarma ekipleri, durarak aracın sahibini aradı. Jandarma ekipleri, aracın hemen yanındaki tarlada korucu başının cansız bedenini buldu. Jandarma, yakınlarına haber verilmesi için Mahalle Muhtarı Mustafa Karakoyun'a ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Korucu başı Hasan Kılıç'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İlk belirlemede herhangi bir darp ya da yaralanma izi görülmeyen korucu başının, geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aile teslim edilecek.



Yaklaşık 20 yıldır güvenlik korucusu olduğu belirtilen Hasan Kılıç'ın evli ve 5 çocuğu olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP