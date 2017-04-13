Gazetecilerden BM Kore Anıtsal Mezarlığı'na Ziyaret

Dünya Gazeteciler Konferansı'na katılmak üzere Güney Kore'ye gelen dünyanın farklı ülkelerindeki gazeteciler 66 yıldır bir arada sonsuzluğu paylaşan atalarının mezarlarını ziyaret etti. Türk askerlerinin mezarlarının da bulunduğu BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nda 21 ülke bayrağı yan yana barış içinde dalgalanıyor.



Son dönemlerde Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri, adı yolsuzluğa karışan Devlet Başkanının görevden alınmasıyla gündemin ilk maddeleri arasında yer alan Güney Kore, geçtiğimiz günlerde Dünya Gazeteciler Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Küresel terörün ele alındığı ve Güney Kore kültürünün farklı kültürlerden gelen gazetecilere anlatıldığı konferans kapsamında hem ülke tarihini hem de ortak tarihin en güzel örnekleri bir kez daha gözler önünü serildi. Saatler süren yolculuğun ardından varılan Güney Kore, her ne kadar küresel terörü konuşmak için bugün onlarca gazeteciye kapılarını açsa da farklı kültürlerden ve farklı tarihi geçmişlerden gelen askerlerin cansız bedenlerine 66 yıldır ev sahipliği yapıyor. Küresel terörün ele alındığı konferansa katılan Hollandalı, Yeni Zelandalı, Güney Koreli, Kanadalı, Amerikalı ve Türk gazeteciler gerçekleştirilen program kapsamında 1950 yılında yaşayan Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden atalarının mezarlarını ziyaret etme fırsatı da buldu. Büyük kaybın yaşandığı savaşı anlatan sinevizyon gösterisinin ardından hayatlarını feda edan askerler anısına anıta çelenk bırakan gazeteciler, mezarları tek tek ziyaret etti.



11 ülkenin şehitleri bir arada



Güney Kore'nin Busan kentinde 14.4 hektarlık bir alana kurulu olan ve inşa edildiği 18 Ocak 1951 yılından beri yüzlerce askerin huzur içinde yattığı BM Kore Anıtsal Mezarlığı, BM tarafından kurulan tek mezarlık olma özelliğine sahip. Ziyaretçiler düzenli, bakımlı, yemyeşil çiçekler arasında süslenen şehitliğe iki Güney Koreli asker tarafından karşılanıyor. Ölümün ciddiyeti, savaşın korkusu kapıda bekleyen askerlerin yüzünden, şehitlikte esen keskin rüzgardan net bir şekilde hissediliyor. Savaş ve ölümün dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadığını gözler önüne seren mezarlıkta Türk, Yeni Zelandalı, Kanadalı ve diğer askerlerin mezarları nizami şekilde kendilerine ayrılan bölümde yer alıyor. 11 ülkeden şehitlerin bulunduğu sembolik alanda savaşa katılan toplam 21 ülke bayrağı yan yana barış içinde dalgalanıyor. Türk anıtlarının 3 farklı alanda konumlandığı mezarlıkta 462 Türk, 36 Amerikalı, 117 Hollandalı, 34 Yeni Zelandalı, 281 Avustralyalı, 378 Kanadalı, 44 Fransız, 1 Norveçli, 36 Güney Koreli, 11 Güney Afrikalı, 885 İngiliz ve 15 milliyeti bilinmeyen şehit asker yatıyor. Çok uluslu mezarlıkta her askerin adını ve milletini belirten yazılır birer taş bulunuyor.



"Bayrakları bayrak yapan"



Türk Anıtı II bölümünde yer alan anıt üzerindeki, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 10'uncu Türk silahlı Kuvvetleri" yazısı hayatlarını feda eden şehitlerin vatan ve bayrak sevdasını bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor. Türk Anıtı III bölümünde yer alan anıtta ise, "Bu anıt Kore Savaşı'nda Özgürlük ve Demokrasi için şehit düşen kahraman Türk askerlerinin anısına inşa edilmiştir. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" ifadeleri dikkat çekiyor. - SEUL