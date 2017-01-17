Futbolcu Gibi Transfer Oluyorlardı Şimdi Son Demlerini Yaşıyorlar

TEKİRDAĞ (İHA) – Eskiden futbolcu gibi transfer olurken şimdi ise bir elin parmaklarının sayısını geçemeyecek kadar kalan Tekirdağ'daki ayakkabı ustaları teknolojiye direniyor.



Geçmiş dönemlerde en parlak meslekler arasında olan ayakkabı tamir ve imalatçılık mesleğinin ustaları, eskiden futbolcu gibi transfer olurken şimdi ise teknolojiye direnerek son demlerini yaşıyor. Tekirdağ'da eskiden bu işi 100 kişiyle yaptıklarını ve İstanbul'un ayakkabı ihtiyacını gidermek içinde dönem dönem futbolcu gibi transfer olduklarını belirten ayakkabı ustaları, şimdi ise bu mesleği yapan 3-4 kişi kaldıklarını belirtti.



"Bazı arkadaşlarımız vefat etti"



İmalata İstanbul'da başladıklarını ifade eden ayakkabı tamir ustası Ayhan Kantarcılar, seneler sonra teknolojinin getirdiği şartlar dolayısıyla atölyelerin kapandığını belirterek, "Bazı arkadaşlarımız vefat etti. Tekirdağ'da birkaç tane tamirat yapan arkadaşlar var. Hatırladığım kadarıyla, Tekirdağ'da 15-20 tane atölye vardı, tahminim imalatta çalışan en azından 100 kişi vardı. Şu anda saysanız 10 kişi yok yani. Tamirat yapan imalat bitti. İşte teknoloji, dünya pazarı, bunlar bu hale getirdi. 20-30 liraya ayakkabı mı olur, imalatta yapmaya kalksan normal şartlarda en azından 50-60 lira, bunu en azından 100 liranın üzerinde satılması lazım. 20-30 liraya ayakkabı olursa bu atölyeler nasıl kapanmasın" dedi.



"Futbolcu gibi transfer olurduk"



Eskiden ustaların değeri olduğunu, mesleğin çok parlak olduğunu ifade eden ayakkabı tamir ustası Rasim Erim ise, "Eskiden ustalar değerliydi, futbolcu gibi transfer olurduk. Bizim Tekirdağ'lı ustalar birinciydi. Sık sık İstanbul-Tekirdağ arası gidip gelirdik. Meslek ustalığı değerliydi. Şimdi hep teknolojik, fabrikasyon. Rafta 150-200 çift ayakkabı var bunun hepsi fabrikasyon, el yapımı ayakkabı kalmadı. Biz zamanında yaptık yaranamadık. Şimdi kaça aldın 300-400 lira biz yapmış olsak burada sorun yaşarız. Tamir yapıyoruz burada. El yapımı ayakkabı kalmadı yani. Her şey fabrikasyon. Vatandaşın yüzde 90'ı marka peşinde. Marka ama fabrikasyon, her şey Çin malı. El yapımı kalmadı" şeklinde konuştu.



Ayakkabı tamir ustası Tolga Atmacalar da eskiden alınan ayakkabının daha sağlıklı olduğunu ifade ederek, "Tabi şimdi teknoloji ile beraber üretimin artışı var. Üretim artışı insanların ayakkabıya kolay ulaşmasını sağlıyor ama bu kalite ve sağlamlık olarak yansımıyor. Tabi eski sistem olmuş olsa, elde yapılan sade deri ve kösele kullanılırdı. Naylon ya da imitasyon ürün yoktu. Yani teknoloji insanlara fayda sağlıyor, ama onun yanında getirdiği olumsuzluklar da var tabi. Eskiden bir ayakkabıyı aldığın zaman ne ayağın terler, ne kokar ne su girerdi. Şimdi adam yeni ayakkabı alıyor, giyiyor ayağı su içinde oluyor. Böyle bir teknoloji olsa ne olur olmasa ne olur" ifadelerini kaydetti. - TEKİRDAĞ