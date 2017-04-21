Freni Boşalan Kamyonet Park Halindeki Araçlara Çarptı

Ankara'da freni boşaldığı iddia edilen kamyonet, geri geri giderek park halindeki 3 araca çarptı. Bir aracın hurdaya döndüğü kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1480. Cadde üzerinde seyreden Mehmet Türkmen yönetimindeki 19 TT 020 plakalı kamyonet, bir süre sonra freni boşalarak sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yokuş aşağı hızla geri geri giden kamyonet, park halindeki 06 VNZ 51 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, park halindeki bir başka kamyonete ve otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç hurdaya dönerken, şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.



Hurdaya dönen otomobilin sahibi Gökhan Güney, "Sesi duymamızla dışarıya çıktık. Baktım araba dükkanın önünde yok. Kamyonu gördüm, şok oldum. Gözlerim falan doldu ama en azından bize bir şey olmadı" dedi.



Sanayi çalışanlarından Ayhan Yıldız ise çalıştığı esnada bir gürültü duyduğunu, bunun üzerine dışarıya çıktığını ve 4 aracın birbirine girdiğini gördüğünü söyledi. - ANKARA