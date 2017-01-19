'Fetullah' Olan İsmini Yavuz Selim Olarak Değiştirdi

FETÖ mensupları tarafından 15 Temmuz'de gerçekleştirilmek istenen ve başarısız olan darbe girişimin ardından, terörist başı Fethullah Gülen ile benzer ismi taşıyan Fetullah Toraman, mahkemeye başvurarak adını Yavuz Selim Toraman olarak değiştirdi.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından terörist başı Fethullah Gülen ile benzer ismi taşıyan Düzceli Fetullah Toraman isminin değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme dün ise karara bağlandı. Düzce 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, şahsın talebini kabul ederek isminin Yavuz Selim Toraman olarak değiştirilmesine karar verdi. Artık Yavuz Selim Toraman ismini kullanacağını belirten Toraman, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu isimden rahatsız olduğunu ifade ederek darbe girişiminin öncesinde de isminin Yavuz Selim Toraman olarak değiştirmek istediğini söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminin aslında işin bahanesi olduğunu ifade eden Yavuz Selim Toraman, "Bu darbe girişimi ismimi değiştirmem için beni iyice güçlendirdi ve darbe girişiminin ardından artık değiştirmek istedim. Benim devletimi, milletimi çok sevdiğimi de herkes biliyor. Her yerde ben bunu savundum ve hala da savunmaya devam edeceğim. Benim sevdam bu ve gerekli olan her şeyi de yapmaya hazırım" dedi.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından, isminden dolayı tepki gördüğünü belirten Yavuz Selim Toraman, "Arkadaşlarım bana 'Fetullah' diye seslendiği zaman, insanlar dövecekmiş gibi ters ters bakıyordu. Aslında ismin anlamına baktığınız zaman, anlamı çok güzel. Fetheden anlamına geliyor ama 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek isteyen terörist başı Fethullah Gülen yüzünden bu ismi değiştirme kararı aldım. Allah'a şükür değiştirdim ve artık yeni adım Yavuz Selim Toraman oldu" diye konuştu. - DÜZCE