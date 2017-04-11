"Fetö Hesabına Para Yatırdı" Diyerek Dolandırdılar

Samsun'da yaşayan bir vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, "FETÖ hesabına para yatırdı" diyerek 26 bin lira aldı. Ertesi gün vatandaşı tekrar arayan dolandırıcılar, 35 bin lira daha istedi. Parayı çekmek üzere Büyükçekmece'deki banka şubesine giden dolandırıcılar, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Edinilen bilgiye göre Samsun Terme'de yaşayan A.P'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar telefonda "FETÖ hesabına para yatırdı, polise yardımcı ol, bize para yolla, terör örgütü üyelerini yakalayalım" diyerek vatandaşı kandırdı. 6 Nisan Perşembe günü parasını İstanbul'daki bir PTT şubesine yollamasını isteyen dolandırıcılar, vatandaştan 26 bin lira aldı. Ertesi gün İkinci kez A.P.'yi arayan dolandırıcılar, vatandaşı tekrar para yollaması gerektiğine inandırdı.



Banka müdürünün dikkati, polisin hızı ikinci dolandırıcılığı önledi



A.P.'nin parayı havale ettiği bankanın müdürü, yüklü miktardaki hesap hareketleri üzerine şüphelenerek durumu paranın yollandığı şubenin müdürüne bildirdi. A.P.'nin yolladığı 35 bin lirayı çekmek için Büyükçekmece'deki banka şubesine gelen E.N(17), A.E.A (18) ve Y.Y.(17) isimli üç şüpheliyi, banka müdürü polise ihbar etti. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri ihbarın geldiği banka şubesine gitti. Her şeyin yolunda gittiğini düşünen dolandırıcılar tam 35 bin lirayı almak üzereyken, şubeye giden Asayiş Büro ekiplerince kıskıvrak yakalandı.



Banka şubesinde kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheliler E.N(17), A.E.A (18) ve Y.Y.(17), ifadeleri alınmak üzere Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Dolandırıcılar kamerada



Gözaltına alınan 3 şüphelinin yakalanma anı saniye saniye bankanın güvenlik kameralarına yansıdı. Banka şubesi önüne gelen 3 şüpheli bir süre banka önünde bekliyor. Daha sonra parayı çekmek üzere içeri giriyorlar. Gişe önünde görevlinin parayı vermesini bekleyen dolandırıcılardan ikisi koltuklara oturuyor. Bu sırada içeri giren asayiş büro ekipleri üç şüpheliyi kelepçeleyerek gözaltına alıyor. - İSTANBUL