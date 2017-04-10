Evkur Yeni Malatyaspor Telafi Peşinde

TFF 1. Lig'de lider konumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'da, ligin 27. haftasında Ümraniyespor karşısında alınan yenilgi hakkında açıklamalarda bulunan Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Taraftarımıza bunu telafi edeceğimizin sözünü veriyoruz" dedi.



Takımın son durumu ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili İHA'ya konuşan Ravcı, Ümraniyespor ile karşılaştıkları Ümraniye İlçe Stadı hakkında da eleştirilerde bulundu.



Ümraniyespor maçının oynandığı stadı ve zemini eleştiren Ravcı, "Lider olarak gidip, puan farkını açarak gelmek istiyorduk. Fakat mağlup olduk ve istediğimiz neticeyi alamadık. Bunun için üzgünüz, taraftarımıza bunu telafi edeceğimizin sözünü veriyoruz. Ancak sonuç itibariyle puan farkını koruyarak geri döndük. Ancak ben şuna dikkat çekmek istiyorum. 2017 Türkiye'sinde, hızla gelişen bir ülkede bu tür statlarda TFF 1. Lig düzeyinde maç oynamak, oynattırmak Türk futbolunu geriye götürür. Bir tarafta iş makineleri, diğer tarafta bom boş araziler, maçın havası sanki amatör müsabaka gibiydi. Oyuncularımız motive olmak da zorlandı. Kötü zemin oyunumuzu olumsuz etkilerken, rakip buna alışkın olduğu için onların işini kolaylaştırdı. Buna rağmen tüm kontrol bizdeydi. Bu mağlubiyeti çok büyütmüyoruz. Nihayetinde her maçı kazanarak şampiyon olamazsınız. Bazen yol kazaları olacak. Biz şimdi yeni bir seri başlatıp, en erken şekilde şampiyonluğumuzu garantilemek istiyoruz." diye konuştu.



"Taraftarın takımı şampiyon gibi karşılamasını bekliyoruz"



Yenilgiden sonra bile taraftarların şampiyonluk şarkılarına ve tezahüratlarına tanık olduğunu belirten Ali Ravcı, "Ümraniye kaybıyla sadece 3 puan alamadık. Bu takımın zaten bunu telafi edecek gücü de puan farkı da var. Aynı havayla devam edeceğiz. Şampiyonluk yarışı sadece sahada verilmiyor. Bu bir psikolojik yarış. Camianın hep inanıp, güvenip, destek verip futbolcuları belli bir üst seviyede tutması lazım. İniş ve çıkışlarda büyük hedefler düşünülerek, soğukkanlı olmak gerek. Bizim için şimdi Eskişehir maçıyla lig yeniden başlayacak. Tüm Malatya'nın enerjisini bu maça verip, aylar sonra İnönü Stadı'nda takımlarını şampiyon gibi karşılamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA