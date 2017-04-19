Erü'lü Bilim İnsanı Mikroorganizma Tanımlama Kiti Buldu

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülal Kesmen 'yeni nesil mikroorganizma tanımlama kiti' buldu.



2 yıldan bu yana 8 kişi ile sürdürdükleri çalışmaya dair bilgi veren Doç. Dr. Zülal Kesmen, halihazırda mayalar için optimize ettikleri mikroorganizma kiti ile gıdada mayalanmayı sağlayan mikroorganizmaları tür, cins gibi faktörler açısından tanımlayabileceklerini, böylece ürünlerle ilgili tedbir alınmasını sağlayacaklarını; böylece ürünün raf ömrünün uzatılabileceğini ifade etti.



Zaman ve maliyetten tasarruf sağlıyor



Bir sonraki aşamada sistemi, laktik asit bakterileri için geliştireceklerini belirten Doç. Dr. Zülal Kesmen, sistemin avantajlarına dair şunları söyledi:



"Mevcut yöntemler olmakla beraber, bunlar uzun zaman alan ve maliyeti yüksek yöntemler. Bizim geliştirdiğimiz yöntem aynı anda 8 farklı DNA bölgesini eş zamanlı olarak tanımlayıp, yine kendi geliştirdiğimiz veri bankasıyla karşılaştırıp, tek basamaklı tanımlama yapan bir sistem. Toplam tanımlama süremiz 4 saati geçmiyor ve doğruluğu yüksek bir tanımlama sistemi. Dolayısıyla daha fazla sayıda numunenin kısa sürede çalışılmasına imkan sağlayan bir sistem ve maliyeti de düşürüyor."



'En iyi uluslararası patent' ödülü aldı



Çalışmalarını Erciyes Teknoloji Transfer Ofisinin destekleri ile yaptıklarını kaydeden Doç. Dr. Kesmen, patent başvurusu yaptıkları sistemin, İstanbul Buluş Fuarı'nda da 'en iyi uluslararası patent' ödülünü aldıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ