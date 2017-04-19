Engelliler İçin Özel Hazırlanan Bilgisayarlar Çalındı

Gaziantep'te engelliler spor kulübüne giren hırsız ya da hırsızlar, engelliler için özel olarak hazırlanmış program ve donanımlara sahip bilgisayarları çaldı. Olay nedeniyle engelli sporcular, sadece fiziğe dayalı eğitim ve antrenman yapabiliyor.



Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi Gazimuhtarpaşa Bulvarı'nda bulunan Şehitkamil Engellilerspor Kulübü Derneği'nin cam kapısını levye ile kıran hırsızlar içeri girdi. İçeride bulunan yaklaşık 16 bin TL değerindeki 3 adet bilgisayar ve 2 adet televizyonu alan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kayıplara karıştı. Sabah derneğe geldiklerinde kapıyı açık gören Dernek Başkanı Şükrü İnal polise haber verdi.



Özel bilgisayarlar çalındı



Olay yeri inceleme ekipleri parmak izi alarak, hırsız ya da hırsızların belirlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan incelemede çalınan bilgisayarların bedensel, görme, zihinsel engelliler ile sağır ve dilsizler için özel program ve donanımlara sahip olduğu öğrenildi. Bilgisayarların AB Hibe Projesi kapsamında alındığını belirten Dernek Başkanı Şükrü İnal, projenin halen devam ettiğini kaydetti. İnal, "Maalesef bugün sabah geldiğimizde derneğimizin kapısının açık olduğunu gördük. Engelli vatandaşlarımıza ve gazilerimize bu yapılan zulmü ve haksızlığa tahammül edemiyoruz. İçeride bulunan televizyonlarımızı, bilgisayarlarımızı almışlar ve büyük bir zararlık vermişler. Yaptığımız incelemelerde yaklaşık 15-16 bin TL zararımız var. Olmaması gereken bir olaydı. Yani hırsızlık toplumumuzun ayıpladığı bir durum ama hırsızın da şerefli olması gerekir. Maalesef toplumda etik olmayan işlerle uğraşıyoruz ve çok üzülüyoruz" dedi.



Eğitim ve antrenmanlar aksadı



İnal, çalınan bilgisayarlarla birlikte engellilerin eğitim ve antrenmanlarının da aksadığını söyledi. Tüm kayıtların bilgisayarlarda olduğunu belirten İnal, bilgisayarla yapılacak eğitim ve antrenmanların da yapılamadığını ifade etti. İnal, çalışmaların devam ettiğini ama şimdilik fiziksel çalışmalar yapabildiklerini kaydetti.



Olayla ilgili çalışma başlatan polisin hırsız ya da hırsızların kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor. - GAZİANTEP