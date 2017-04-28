Engelli Hırsız Akülü Sandalye ile Atölyeyi Soydu

Kağıthane'de engelli hırsız, arkadaşı ile tiyatro sahneleri için dekor yapılan atölyeyi soydu. Tutulduktan yaklaşık 3 gün sonra soyulması nedeniyle atölye sahipleri neye uğradığını şaşırırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz 30 Mart Perşembe günü saat 24.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tiyatro sahnelerine dekor yapan Samet Sever, olaydan yaklaşık 3 gün önce mahallede bir dükkan kiraladı. Ardından Sever ve arkadaşları dekor yapımında kullanacakları kesim makinelerini getirerek ertesi gün işe başlamak üzere atölyeden ayrıldı. Ekibin atölyeden çıkmasının ardından gece akülü sandalyede fiziksel engelli bir hırsız ve işbirlikçisi, atölyenin olduğu sokağa geldi. Sokakta bir süre gezinen hırsızlardan biri, camı kırarak atölyeye girdi. Hırsız, 8 bin lira değerindeki malzemeleri çalarak akülü sandalyedeki arkadaşına verdi. Hırsızlar, daha sonra diğer dükkanları kontrol ederek hızlıca sokaktan ayrıldı. Ertesi gün arkadaşlarıyla birlikte atölyeye gelen Samet Sever, içeride birkaç makinenin eksildiğini fark etti. Bunun üzerine etrafa bakan Sever, pencerenin demir parmaklıklarının ve camının kırılarak içeriye girildiğini anlayınca polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, atölyede inceleme yaparak, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlık olayını biri engelli iki şahsın gerçekleştirdiği belirlendi.



"3 gün önce taşındık, dün gece soyulduk"



Atölyeyi kiralayan Samet Sever, "Burası tiyatro için dekor ürettiğimiz bir atölye. Yaklaşık 3 gün önce burayı tuttuk. Dün malzemeleri indirdik, sabah geldiğimizde bu manzarayla karşılaştık. Öncelikle dışarıdaki demiri sökmüşler, ardından pencereyi zorlamışlar. O esnada da cam patlamış. İçeriden 6-7 tane makineyi çalmışlar. Yaklaşık 8 bin lira civarında kaybımız var. İçerisi dağınık olduğu için pek arama fırsatları olmamış. Ne buldularsa onu getirmişler. 3 gün önce taşındık, dün gece de böyle bir olayla karşılaştık. Şaşırdık, çünkü biz depoyu tutarken muhiti de sormuştuk. Herhangi olumsuz bir şey duymadık. Ona rağmen başımıza böyle bir şey geldi" dedi.



"Tekerlekli sandalyeli birisinin bunu yapması bizi şoke etti"



Engelli sandalyeli bir kişinin olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Tufan Yalçın ise, "Önce bir delikanlıyla birlikte geliyorlar. Görüntülerde biz detaylı olarak inceleyince birkaç kişiyle sohbet ettiğini gördük. Aktif bir sokak burası, gelen giden de var. Işığı olan bir sokak. Engellinin zaten bu işi yaptığını görseniz bile inanmayacağınız durumda böyle bir vaka gelişti. Sabahında baktık camdan girilmiş içeriye ve bütün aletler çalınmış. Üzülüyorsunuz, görüntüleri açınca bakıyorsunuz bir engellinin bu olaya karışması çok üzücü. Soyguna üzüldük tabi ki. Daha sonra görüntüleri izleyince daha ilginç bir şey çıktı ortaya üzüleceğimiz. Tekerlekli sandalyeli bir delikanlının gözetimde olup biriyle beraber soyduklarını gördük, çok üzüldük. Tekerlekli sandalyeli birisinin bunu yapması bizi şoke etti" şeklinde konuştu.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL