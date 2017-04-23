Engellerine Aldırış Etmeden Yaşama Hazırlanıyor

Konya'da yaşayan 12 yaşındaki cam kemik hastası ve görme engelli Mehmet Akdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kalkamadığı yatağında karşıladı. Mehmet, kendisi gibi görme engelli öğretmeni tarafından hayata hazırlanıyor.



Adem ve Kezban Akdemir çiftinin ilk çocuğu olarak 12 yıl önce dünyaya gelen doğuştan görme engelli ve cam kemik hastası Mehmet Akdemir, kalkamadığı hasta yatağında gününü geçiriyor. Okul çağına geldiği için evde eğitim alan Mehmet, kendisi gibi görme engelli öğretmeni Serkan Kara'dan (37) hayatı öğreniyor. Haftada 3 gün evde eğitim gören Mehmet, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik gibi temel dersleri alıyor. Sosyal becerisini ve kişisel gelişimini artırmaya çalışan Mehmet, azmiyle görenleri şaşırtıyor.



Öğretmen Serkan Kara, 5 yıldır ders verdiği Mehmet ile adeta iğneyle kuyu kazar gibi eğitim bilgilerinin temelini attıklarını söyledi. Kara, "Bir halı nakşeder gibi, bir kilim dokur gibi akademik eğitimini verme adına Mehmet'i yavaş yavaş hem hayata hazırlıyoruz hem de gelişmesini ve bir meslek sahibi olması için temelini atmaya çalışıyoruz" dedi.



Kendisinin de görme engelli olmasının Mehmet için bir avantaj olduğunu ifade eden Kara, "Bizim eğitimimizin yüzde 60'ı, yüzde 70'i yaşayarak, duyusal bir eğitim. Görsellik Mehmet'te olmadığı için ben de onu kullanamıyorum sadece yaşayarak ve duygusal eğitimimiz söz konusu. Mehmet algıları iyi, çünkü sadece dersle ilgili bir algı açıklığı yok. Kendini sadece bir çocuk gündemi ile değil de bir yetişkin gibi her şeyi hissederek her şeyi öğrenmek bilmek istiyor, merak edip soruyor, öğreniyor" diye konuştu.



Ömür boyu sürecek bir rahatsızlığı olduğunun bilinciyle hareket eden Mehmet ise, dışarı çıkıp yürüyemese de, kimseyi göremese de bunları sorun etmiyor. Hastalığını kabullenerek yaşayan Mehmet, küçük radyosu ve yanından ayırmadığı telefonuyla iletişim kuruyor. Çok zor dönemler geçirdiğini anlatan Mehmet, şuan sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Ezberinin kuvvetli olduğunu kaydeden Mehmet, 'Yüreğimin gözleri' isimli şiiri okuyarak hislerini aktardı.



Mehmet Akdemir büyüdüğünde radyo sunucusu olmak istediğini sözlerine ekledi. - KONYA