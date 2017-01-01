Eksi 10 Derecede Kar Helvası Yapıp Yediler

Bursa'da bir grup dağcının Uludağ'ın zirvesinde eksi 10 derecede kardan helva yapıp yemeleri sosyal medyada tıklama rekoru kırdı.



Timsahlar Trekking Grubu üyeleri, yeni yıl sabahı Uludağ eteklerinde yürüyüşe çıktı. Her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yürüyüşte Maksem Mahallesi'nden zirveye yürümek için toplanan dağcılar, zaman zaman 1,5 metreyi bulan karda yürüdü. Yanlarında getirdikleri pekmezle karın üzerine döküp kar helvası yapan dağcılar, yerden kaşık kaşık pekmezli kar yedi.



Bu sene altıncısını düzenledikleri yürüyüş hakkında Timsahlar Trekking Grubu adına açıklama yapan Hasan Salihoğlu, "Hava şartları oldukça olumsuz olmasına rağmen ekibimiz sağlam herkese güveniyoruz. Parkuru akşam saat 6 gibi tamamlamayı düşünüyoruz. Ayrıca geleneksel yürüyüşlerimizde kar helvası da yapıyoruz. Pekmezimizi doğal karın üzerine dökerek yaptığımız bir ritüelimiz var. Oldukça eskiye dayanan bir gelenek, Osmanlılar'da ilk yağan kar bu şekilde karşılanırmış. Bizde bu şekilde karşıladık" diye konuştu - BURSA