Ekmeğini Demirden Çıkarıyorlar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde deniz kenarına dolgu için dökülen hafriyat vatandaşlara ekmek kapısı oluyor. Vatandaşlar hafriyat içindeki demirleri toplayarak para kazanıyor.



Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi tarafından başlatılan deniz dolgu çalışmaları sırasında dökülen hafriyat malzemesi onlarca kişinin ekmek kapısı oluyor.



Karşıyaka Mahallesinde deniz dolgusunda kullanılan cüruf malzemesinin içinden çıkan demir ve bakır hurdalar vatandaşlar tarafından toplanıyor. Her sabah alana gelen vatandaşlar, yıkılan binalardan çıkan hafriyatları taşıyan kamyonları bekliyor. Kamyonların hafriyatı boşaltmasıyla birlikte alanda bekleyenler ellerindeki demir makası ve balyozlar ile yıkıntılar içerisinden demir hurdaları toplayarak saatlerce çalışıyor.



Günde ortalama 40 kilo hurda topladıklarını belirten vatandaşlar, "Buraya hafriyat gelir ise ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz, gelmezse elimiz boş dönüyoruz. Gün içerisinde diğer alanları da dolaşarak demir toplamaya çalışıyoruz. Bazen günde 10 kilo, bazen 100 kilo demir topladığımız oluyor. Günde 50-60 lira para kazanıyor ve evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz" dediler. - ZONGULDAK