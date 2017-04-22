Edirneli Esnaftan Meslektaşlarına Anlamlı Çağrı

Edirne'de, bir restoran işletmecisi 41'inci Turizm Haftası etkinlikleri dolayısıyla iş yerine astığı pankartlarla, turistin ve turizmin önemine dikkat çekti.



Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı olan Bahri Dinar, Edirne'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Osmanlı mutfağından günümüze yansıyan damak tadıyla da hem Türkiye hem de dünyada genelindeki özel kentler arasında yer aldığını dile getirdi.



Dinar, 41'inci Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesine Edirne esnafı olarak tüm Türkiye'ye bir mesaj vermek istediğini belirterek, "Edirne, Selimiye Camii, nehirleri, taş köprüleri, Sağlık Müzesi, hanları, hamamları ve bizim sektörümüz olan damak tatları ile dünyada parmakla gösterilen bir kent konumunda. Her yıl milyonlarca turisti kentimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tabi ki Edirne esnafı meslektaşlarım ile mesajımız ortak. Edirne'de turist el üstünde tutulur. Türkiye genelinde de turist ve ziyaretçilerin el üstünde tutulduğunu düşünüyorum" dedi.



"Turisti aldatan ülkesini aldatır"



Televizyon kanallarındaki yemek programlarında sıkça yer alan ve Edirne'nin eşsiz, özgün lezzeti tava ciğeri tüm dünyaya tanıtan Bahri Dinar, "Bizim Edirnemiz artık kabuğuna sığmıyor. Dünyanın en uzak noktalarından bile kentimize ziyaretçiler geliyor. Bize uğrayan turistlerimiz, bir badem ezmesi, bir mis sabun, bir aynalı süpürge almadan, Meriç ve Tunca Nehri'nin kenarında gün batımını izlemeden kentimizden ayrılmıyor. Bizler Turizm Haftası çerçevesinde bir farkındalık oluşturmak istedik ve 'Turisti aldatan ülkesini aldatır', 'Turiste saygı varsa, turizmde kaygı yoktur', 'Turisti kazanan geleceği kazanır' şeklinde özel yazılar hazırladık. Umarım mesajlarımız yerlerine ulaşır ve Türkiye'miz kazanır" ifadelerini kullandı. - EDİRNE