E-5'te Tehlikeli Yolculuk Kamerada

E-5 Otoyolunda kameralara takılan iki görüntü görenleri pes dedirtti. Otoyolda arıza yapan aracı iki motosikletlinin ayaklarıyla itmesi vatandaşları şaşkına çevirirken, patenci gençlerin araçların arasında yaptığı tehlikeli yolculuk pes dedirtti.



Gün geçmiyor ki İstanbul trafiğinde ilginç olduğu kadar tehlikeli bir manzarayla karşılaşılmasın. E-5 Otoyolu Mevkii'nde arıza yapan bir aracı motosikletli iki kişi ayakları ile itmeye çalıştı. E-5 Maltepe istikametinde kameraya yansıyan görüntünde; arıza yapan bir aracın sağ şeritte iki motorlu şahsın ayakları ile ittiği görülüyor. Bir müddet aracı iten motorlu şahıslar, yol rampalaşınca kuvvetleri yetmediği görülüyor. Bu esnada şahıslardan bir tanesinin motorun üstünden inerek aracı yaya olarak itmeye çalıştığı görülüyor. Tüm bu yaşananlar kameralarca görüntülenirken, vatandaşlar tehlikeli manzarayı şaşkınlıkla izledi.



Yine E-5 Karayolunda 3 gencin patenleri ile araçların arasında yolculuk yapması kameraya yansıdı. Ataşehir mevki Kadıköy istikametinde patenli gençler E-5 üzerinde yolculuk yapmaları görenleri şoke etti. Araçların aralarından geçerek yolculuk yapan 3 genç, trafiğin yoğun olmasını da fırsat bilerek E-5'te şeritten şeride geçti. Patenli gençler oluşturdukları tehlikenin farkında olmadan yolculuklarına yol kenarında devam ettiler. - İSTANBUL