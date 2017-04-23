İstanbul Adalet Sarayı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca son 1 yılda 3 bin 911 çocuk hakkında işlem yapıldı. Elde edilen istatistiklere göre, 12-15 ve 16-18 yaş aralığındaki çocukların en çok yöneldiği suç 'hırsızlık' olurken, 16-18 yaş aralığında ise hırsızlığı takip eden suçlar 'yaralama' ve 'uyuşturucu madde kullanımı' şeklinde sıralandı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'inci yıl dönümünde İstanbul Adalet Sarayının "çocuk suçları istatistiği" çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Adliyenin resmi kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İstanbul Adalet Sarayı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca son 1 yılda 3 bin 691 çocuk hakkında işlem yapıldı. Geçtiğimiz yıllara göre suç oranlarında artış görüldüğü öğrenilirken, yaş gruplarına göre 12-15 ve 16-18 yaş aralığındaki çocukların en çok işlediği suç 'hırsızlık' oldu. Yaş aralığı 12-15 arasındaki çocukların karıştığı ikinci suç 'cinsel istismar' olurken, 16-18 yaş aralığındaki çocukların en çok işlediği 'hırsızlık' suçunu 'yaralama' ve 'uyuşturucu madde kullanımı' izliyor.



Son 1 yılda 183 çocuk tutuklandı



Yaşı 18 yaşından küçük çocukların suça itilmesinin nedeni olarak, topluma kazandırılmak için yasa gereği cezaevine girmemeleri dikkat çeken bir husus oldu. Öte yandan, İstanbul Adalet Sarayı Çocuk Suçları Bürosunca hakkında işlem yapılan çocuklardan 183'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemeye sevk edilen 113 çocuk ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, terör, uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde ticareti ve yağma suçlarından tutuklanan çocukların ortalama olarak cezaevinde kalma sürelerinin ise 2 ay olduğu belirlendi.



12-15 yaş arası çocuklarda birinci suç 'hırsızlık'



Resmi verilere göre, son bir yılda 12-15 yaş aralığındaki 506 çocuk hakkında düzenlenen soruşturma istatistiği şöyle:



212 hırsızlık, 112 cinsel istismar (14'ü 12 yaş altı çocuklar hakkında), 41 konut dokunulmazlığını ihlal, 31 yağma, 28 yaralama, 18 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet, 15 kimliği hakkında yalan beyan, 12 hakaret-tehdit, 8 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet, 7 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanuna muhalefet, 6 uyuşturucu madde kullanmak, 5 taksirle yaralama, 4 mala zarar verme, 3 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 2 bilişim, 1 uyuşturucu madde ticareti suçları.



16-18 yaş arası çocuklar daha çok suç işliyor



Haklarında soruşturma yapılan ve yaşları 16-18 arasında değişen 3 bin 185 çocuğun suç istatistiği ise şöyle:



999 hırsızlık, 455 yaralama, 240 uyuşturucu madde kullanımı, 242 terör, 210 yağma, 127 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet, 115 hakaret-tehdit, 95 cinsel istismar, 88 uyuşturucu madde ticareti, 80 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanuna muhalefet, 73 mala zarar verme, 67 taksirle yaralama, 59 kimliği hakkında yalan beyan, 44 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet, 41 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 39 sahtecilik, 39 Sporda Şiddet ve Düzenleme Kanununa muhalefet suçları. - İSTANBUL