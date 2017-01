'Çocuklar Üşümesin' Projesi Kapsamında Yardım

Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Topluluğu Şanlıurfa'daki bir ortaokula "Çocuklar Üşümesin" projesi kapsamında bot, mont ve kırtasiye malzemeleri gibi yardım gönderdi.



Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında faaliyetler yürüten Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Topluluğu Şanlıurfa'daki Çağan Köyü, Hatice Doğar Ortaokulunda okuyan çocuklara bot, mont ve çeşitli yardım malzemeleri gönderdi. Soğuk kış günlerinde üşüyen çocukları ısıtan bu yardım, yardımseverlerin de içini ısıttı.



Malzemelerin okula ulaşmasıyla Yardım Gönüllüleri Topluluğuna mektup yazan ortaokul öğretmeni Eren Bozan, çocukların mutluluğunda emeği geçen gönüllülere teşekkür etti.



"Beni ve çocuklarımı çok mutlu ettiniz"



Ortaokul öğretmeni Bozan mektubunda şu ifadelere yer verdi:



"Ben yardım ettiğiniz Çağan Köyü Hatice Mirkelam Doğar Ortaokulunda görev yapan Eren Bozan. Göndermiş olduğunuz destek elimize ulaştı. Öğretim hayatının hemen başlarında olan bu çocuklar ve ben size yardımlarınız için minnettarız. Gelişen, değişen ve her geçen gün daha da bulunmaz hale gelen insanlık, sevgi, şefkat ve duyarlılık duygularını tarafınızdan tanımış olmaktan dolayı çok mutluyum. Her birinin inançlarına bir metre başı daha koyduğunuz bu zamanda; bu günde onların iyi yerlere gelmesi, inanması ve her birinin başarılı olması için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Beni ve çocuklarımı çok mutlu ettiniz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."



