Buzlanan Yollara Tuz da Çare Olmadı

Hava sıcaklığının gece eksi 10 dereceye düştüğü Gaziantep'te buzlanan yollara dökülen tuz da çare olmadı. Yapılan tuzlama çalışmalarına rağmen yolda buz pistini andıran görüntüler ortaya çıktı



Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonra aniden soğuyan hava nedeniyle Şahinbey ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yolda buzlanma oluştu. Buzlu yolda rampa inmek ve çıkmak isteyen araçların sürücüleri zor anlar yaşarken, buz pistini andıran görüntüler ortaya çıktı. Yolda akşam saatlerinde çok sayıda kazanın meydana gelmesinin ardından belediye ekipleri tuzlama çalışmasına başladı.



Tuzlama yapan ağır tonajlı ve lastiği zincirli kamyon sürücüsü de zor anlar yaşadı. Çok yavaş ilerlemesine rağmen tuzlama çalışması için durması gereken kamyon zaman zaman durmakta zorlandı. Güçlükle yürütülen tuzlama çalışmaları gece yarısı tamamlandı.



Tuzlama da çare olmadı



Gece yarısından sonra da tuzlanan yolu kullanmak isteyen araçlar, rampa aşağı ve yukarı giderken kaymaktan kurtulamadı. Dondurucu soğukta araçlardan bazıları kayarak rampadan inmeyi başarırken, bazıları da zikzak çizerek rampayı çıktı. Kimi araçların sürücüsü ise geri döndü.



Öte yandan, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan kar, kentte kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı. Gece karanlığında sarı ve kırmızı ışıklarla birlikte kenti bürüyen beyaz örtü, renkli görüntülere neden oldu. Dondurucu hava nedeniyle evlerine kapanan insanlar, seyri doyumsuz manzaranın tadını çıkardı. - GAZİANTEP